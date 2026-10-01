La relación entre Belén Esteban y Terelu Campos ha tenido diferentes momentos. Durante años fueron compañeras de televisión y mantuvieron una relación cercana, hasta el punto de decir que eran amigas. Sin embargo, distintos desencuentros las han ido distanciado. Una situación que se va a ver expuesta también con la presencia de La Patrona en el plató de ‘¡De Viernes!’. ¿Saldarán sus cuentas pendientes?
A pesar de que Terelu Campos evidenció que no todo estaba bien entre ellas, el primer desencuentro ocurrió en septiembre de 2022, cuando la hija mayor de María Teresa Campos celebró su 57 cumpleaños y Belén Esteban no estuvo entre las invitadas. Un patrón que se ha repetido después con los años y en otra circunstancia muy distinta.
En aquel momento, Belén Esteban reconoció sentirse dolida porque consideraba que su relación iba más allá de la televisión y la propia Terelu Campos al escuchar su decepción se puso en contacto con ella mediante un mensaje y zanjaron amistosamente este asunto.
El verdadero distanciamiento llegaría después cuando Terelu Campos celebró el funeral de su madre, María Teresa Campos y no invitó a Belén Esteban. Fue mi hermana quien organizó una misa con muchas personas, algo íntimo. Hubo una restricción. ¿No tenían derecho antes que cualquier persona pública?", indicó la colaboradora este verano con lágrimas en los ojos.
A partir de ese momento se produce una separación entre ellas en la que Belén Esteban se mostró muy crítica con Terelu Campos al no apoyar a sus compañeros en sus nuevos proyectos. “Terelu ni está ni se la espera”, fue la frase que acuñó ‘La princesa del pueblo’ y a partir de ahí comenzó una guerra de declaraciones entre ellas.
Belén Esteban defendía que había estado pendiente de la hermana de Carmen Borrego en momentos importantes y no entendía que el gesto no fuera correspondido. Un reproche que también hacía extensible la propia Terelu Campos al salir a la luz su nuevo desencuentro. “En esta carrera profesional siempre me has tenido a mí lado. ¿Y tú a mi lado? Yo no lo recuerdo”, sentenciaba este verano en ‘De lunes a viernes’.
Pero si hay un episodio que ha provocado el cisma y ha tensionado todo lo demás son las palabras que Terelu Campos no perdona a Belén Esteban sobre su hija Alejandra Rubio durante su primer embarazo. El hecho de que La Patrona opinase de este y dijera que conociendo a Terelu ella “no quería eso para su hija” fue el principio de su enfado más grande.
La repercusión mediática del embarazo de Alejandra Rubio, las exclusivas que concedieron y la actitud que en ese momento la pareja tuvo con la prensa fueron muy criticadas. Y, Belén Esteban, fue una de las que alzó más la voz al respecto: “Qué ridículo estás haciendo Alejandra. ¿Te crees que eres Beyoncé?, estás encantada con el protagonismo. ¿Sabes lo que tiene vender una exclusiva? Esto”, aseveró con dureza.
El poner de manifiesto en público que no le gustaba “el tono” de la joven y opinar de ella y su relación con Carlo Costanzia es lo que más le ha dolido a Terelu Campos a lo largo de estos años. “Yo nunca he cambiado mi actitud contigo... Nunca he hecho nada malo ni contigo ni con tu hija”, manifestaba la colaboradora.
Más contundente se ha expresado cuando Jorge Javier le ha preguntado en ‘Supervivientes All Stars’ sobre si Belén Esteban ha sido una mala persona con ella. Sin rodeos. Terelu Campos ha mostrado en público que su herida está abierta y que el suyo es un frente pendiente. “Ha sido mala persona conmigo, pero sobre todo con mi hija”.
Tras mantener Carmen Borrego que habrá una conversación entre ellas y no descartar que Belén Esteban se disculpe en lo relativo a su hija, que es lo que más le ha dolido a Terelu Campos, todas las miradas están puestas en la entrevista que concederá en ‘¡De Viernes!’ y en este reencuentro y todas sus reacciones.