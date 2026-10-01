La relación entre Belén Esteban y Terelu Campos ha tenido diferentes momentos. Durante años fueron compañeras de televisión y mantuvieron una relación cercana, hasta el punto de decir que eran amigas. Sin embargo, distintos desencuentros las han ido distanciado . Una situación que se va a ver expuesta también con la presencia de La Patrona en el plató de ‘¡De Viernes!’ . ¿Saldarán sus cuentas pendientes?

A pesar de que Terelu Campos evidenció que no todo estaba bien entre ellas, el primer desencuentro ocurrió en septiembre de 2022, cuando la hija mayor de María Teresa Campos celebró su 57 cumpleaños y Belén Esteban no estuvo entre las invitadas. Un patrón que se ha repetido después con los años y en otra circunstancia muy distinta.

En aquel momento, Belén Esteban reconoció sentirse dolida porque consideraba que su relación iba más allá de la televisión y la propia Terelu Campos al escuchar su decepción se puso en contacto con ella mediante un mensaje y zanjaron amistosamente este asunto.

Las no invitaciones y primeros conflictos

El verdadero distanciamiento llegaría después cuando Terelu Campos celebró el funeral de su madre, María Teresa Campos y no invitó a Belén Esteban. Fue mi hermana quien organizó una misa con muchas personas, algo íntimo. Hubo una restricción. ¿No tenían derecho antes que cualquier persona pública?", indicó la colaboradora este verano con lágrimas en los ojos.

A partir de ese momento se produce una separación entre ellas en la que Belén Esteban se mostró muy crítica con Terelu Campos al no apoyar a sus compañeros en sus nuevos proyectos. “Terelu ni está ni se la espera”, fue la frase que acuñó ‘La princesa del pueblo’ y a partir de ahí comenzó una guerra de declaraciones entre ellas.

Belén Esteban defendía que había estado pendiente de la hermana de Carmen Borrego en momentos importantes y no entendía que el gesto no fuera correspondido. Un reproche que también hacía extensible la propia Terelu Campos al salir a la luz su nuevo desencuentro. “En esta carrera profesional siempre me has tenido a mí lado. ¿Y tú a mi lado? Yo no lo recuerdo”, sentenciaba este verano en ‘De lunes a viernes’.