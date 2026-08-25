Terelu Campos se ha roto por completo durante el programa de '¡De lunes a viernes!' en plena respuesta ante el dardo directo de Belén Esteban, tildándola de "nepobaby": "Yo nunca he cambiado mi actitud contigo... nunca he hecho nada malo ni contigo ni con tu hija", ha comenzado diciendo.
Además, la hija mayor de las Campos se muestra contundente: "No sé si somos honestas y si tú puedes decir lo mismo con respecto a mí y a mi hija. Jamás he cambiado ni he utilizado nada para decir lo que pienso. Sigo pensando en tu historia lo que he vivido y sufrido", recalca, y asegura que ella se considera más "neposenior o nepoabuela", bromeando.
"En esta carrera profesional siempre me has tenido a mí lado. ¿Y tú a mi lado? Yo no lo recuerdo", apuntó Terelu Campos, tajante y con cara desafiante, mirando a cámara.
Más adelante —y a raíz de un episodio que Lydia Lozano ha recordado llevando a Terelu Campos al funeral que celebró su madre hace años y en donde no invitó a Belén Esteban—, Terelu se ha roto: "No es el funeral de mi madre. Fue mi hermana quien organizó una misa con muchas personas, algo íntimo", relata Terelu Campos, nombrando a algunas de las personas que fueron.
El resto, según cuenta Terelu Campos, fueron personas anónimas: "¿No tenían derecho antes que cualquier persona pública?", dice Terelu Campos, con lágrimas en los ojos. "No teníamos espacio. Lo organizó mi hermana y hubo una restricción de que no se podía ir", añade Terelu Campos.
"¿Por eso hay que p***** a una persona el resto de su vida? ¿Es ese el delito tan grave que he cometido como para que Belén me lleve por delante tarde tras tarde? Que piense la gente si eso es justo en la vida", concluye Terelu Campos.