Queda muy poco para que una nueva edición de 'Supervivientes All Stars' eche a rodar y ya sabemos quién es la primera concursante: se trata de nada más y nada menos que de Rosa Benito. Tras su confirmación, la que fuera ganadora de 'Supervivientes 2011' nos ha dejado sus primeras palabras, muy emocionada y asegurando que quiere ser "voz para las mujeres de su edad".
Instantes antes de hacerse oficial, Rosa Benito se ha dirigido a una especie de cine en pleno directo de '¡De lunes a viernes!' y su incertidumbre era máxima: "No sé por qué me queréis traer aquí...", señalaba. "El motivo es de peso", diría entonces Bea Archidona.
Ha sido en ese preciso momento cuando Santi Acosta ha dado paso a un vídeo en donde se ha anunciado, ahora sí, de manera oficial, la confirmación de Rosa Benito como concursante de la tercera edición de 'Supervivientes All Stars'.
"Enhorabuena", le ha dicho entonces Bea Archidona, mientras que Santi Acosta ha sido más directo, asegurando que "se ha vuelto loca" al tomar esa decisión. "Hasta hoy no he sido consciente de dónde voy... estoy muy nerviosa", ha indicado Rosa Benito.
"Tengo mucho miedo, pero a lo que más miedo tengo es al helicóptero. Pero también tengo que decir que voy con muchísimas ganas. Quiero ser voz para las mujeres de mi edad que podemos y que lo vamos a conseguir", ha dicho Rosa Benito, con los ojos vidriosos de la emoción.
Y es que 'Supervivientes 2011' supuso para la vida de Rosa Benito un cambio y giro total en su vida, al coronarse como la ganadora de aquella edición tan frenética que vivimos también en Telecinco. Habrá que ver ahora si 'SV All Stars 3' marca también en la vida de Rosa Benito y su paso por Honduras deja una huella a la que nos tiene acostumbrados la colaboradora allá por donde pasa. ¡Enhorabuena, Rosa!