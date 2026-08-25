Juls Janeiro ha respondido a Belén Esteban tras sus últimas declaraciones de esta mañana, rompiendo su silencio y reaccionando a todo lo que Juls Janeiro y Beatriz Trapote habían dicho sobre ella. La joven se reafirma en todo lo que ha dicho y manda un mensaje que va a dar mucho de qué hablar estos días.

En primer lugar, Juls Janeiro asegura que se encuentra "muy bien": "Me podría imaginar que estuvierais aquí", señala la hija de Jesulín de Ubrique, que ha estado en el completo foco de la noticia en los últimos días desde aquellas incendiarias declaraciones en las que se acordaba de Belén Esteban.

Ante la afirmación de que el famoso término 'Nepo-Baby' "no va por ella", como bien ha dicho Belén Esteban en sus primeras palabras tras reaccionar a toda esta polémica, Juls Janeiro asegura que no es que se haya dado por aludida, sino que "respondió a lo que dijeron": "Yo respondí a lo que me dijeron y ya está".

"Me mantengo en lo que digo. Ni quito ni añado nada, ya lo dije", señala Juls Janeiro, muy segura de sus palabras. Además, aclara todo lo relacionado con su encuentro con Belén Esteban y deja claro que no fue a su casa con Jesulín de Ubrique: "La que estuvo allí fui yo".

"Hay dos versiones de la historia"

Además, Juls Janeiro subraya que hay "dos versiones de la historia": "Hablo por mí. Si no hablo es por respeto a mi hermana, porque le tengo mucho cariño y la quiero un montón. De personas anónimas no hablo, sea para bien o para mal. Si no cuento mi versión de las cosas es por ella y, si no he dicho algo, es por lo que he sufrido de pequeña".

"Todas las historias que se hablaron cuando tenía 18 años son mentira. Mis padres están muy orgullosos de mí", concluye Juls Janeiro.

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