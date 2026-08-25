Iván Armesto, finalista de 'Gran Hermano 1', ha vuelto a ser padre a los 60 años , 21 años después de tener a su primera hija y 'El verano se mueve' ha hablado con él sobre este feliz momento que está viviendo con el nacimiento de Vega .

"Cuando me dio la noticia mi mujer de que íbamos a tener una pequeña fue una ilusión gigante, muy ilusionante", nos contaba recordando el momento en el que se enteraron que iban a ampliar la familia, asegurando que "fue buscada" y que era algo que querían.

El que se pronuncia ante las críticas que han surgido por la edad a la que ha sido padre por segunda vez: "Entiendo que se generó un poco de controversia porque tengo 60 años, pero creo que es el momento perfecto. Tengo la paciencia y la sabiduría para enseñarle todo lo que he aprendido, igual la sombra de mi vida es más corta que la suya, pero espero que todo sea para bien, pero estoy muy feliz".

"Vega ha nacido sanísima y está muy bien"