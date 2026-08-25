Sandra Barrios y Mario Jefferson aclaran la polémica tras su desencuentro: "Estaba poniendo lavadoras"

Las bromas entre amigos pueden acabar convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza cuando se sacan de contexto. Eso es precisamente lo que les ha ocurrido a Sandra Barrios y Mario Jefferson.
Después de que la influencer confesara hace unas semanas su enfado con el cantante, muchos seguidores interpretaron que la relación entre ambos se había deteriorado. Sin embargo, el esperado reencuentro en su canal de mtmad 'Yo puedo' ha servido para despejar todas las dudas.
La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha aprovechado su viaje a Málaga para sentarse frente a frente con su excompañero de 'Gran Hermano DÚO' y aclarar qué ocurrió realmente entre ellos. Y no ha estado sola. Gloria González también ha formado parte de esta conversación, aportando su particular visión de una historia que ha dado mucho que hablar.
Todo comenzó cuando Sandra viajó a Madrid. Como suele hacer cada vez que visita la capital, quiso quedar con Mario. "Cada vez que voy aviso a mi único amigo que tengo en Madrid", ha explicado entre risas. Pero coordinar agendas no fue tan sencillo como esperaba. Él podía un día y ella no, después, ocurrió justo lo contrario y, finalmente, la cena nunca llegó a producirse.
Fue entonces cuando Sandra bromeó sobre la situación diciendo: "El musiquito y yo ya no somos amigos", por supuesto, según ella, en tono irónico. Lo que para ella fue una simple broma terminó generando una interpretación completamente distinta entre algunos de sus seguidores, que entendieron que estaban enfadados: "La gente, quizás, lo malinterpretó y pensó que era más de lo que era".
El cantante también ha querido dar su versión de los hechos: "Me dijiste de ir a cenar y yo al final no me apunté. Ya está", ha resumido. Su explicación ha provocado las risas de Sandra y Gloria, que conocían el motivo, que, por supuesto, no tenía nada que ver con ningún enfado.
"Estaba poniendo lavadoras y no me apetecía ir a cenar", ha confesado. Gloria no ha podido evitar intervenir: "¿Ahora eres ama de casa?". Lejos de esquivar la cuestión, Mario respondía afirmativamente: "Desde que vivo solo soy muy limpio yo. Bueno, siempre he sido limpio, pero ahora soy más de mi casa. Y tenía que sacar al Calo, tenía que ducharme, estaba poniendo la lavadora... No me daba tiempo llegar a cenar y le dije que no".
Entre risas, Gloria ha querido meter un poco de cizaña: "Menuda liasteis los dos", ha comentado entre risas. A pesar de las bromas, el cantante ha dejado claro que nunca llegó a sentirse molesto. "¿Yo qué c*** me voy a enfadar?", ha respondido cuando Sandra le ha preguntado directamente si en algún momento se había sentido ofendido.
Tras aclarar lo sucedido, Sandra ha querido resolver una de las preguntas que más les han hecho sus seguidores: "Entonces, ¿seguís siendo buenísimos amigos?", ha preguntado. La respuesta de Mario ha sido un contundente "¡Que sí!".
La creadora de contenido ha intentado sellar la reconciliación con un beso delante de las cámaras, pero el cantante ha vuelto a sorprender con una confesión inesperada. "No, que hace calor", ha respondido. Una reacción muy conocida por Sandra y Gloria, que quisieron aclarar entre risas antes de finalizar el vídeo: "No da besos, no da abrazos. Si a alguien le pasa algo, le dice: "Abrázala, que está mal".