'Hospital Central', una serie histórica marcada por la tragedia: las muertes prematuras de Jordi Rebellón, Rosa Mariscal y Arturo Arribas

Hospital Central 25 agosto 2026

'Hospital Central' ha tenido que despedir a algunos de los actores que pasaron por esta serie, muertes prematuras que han dejado un gran vacío en sus seres queridos

Quienes crean en maldiciones es probable que quieran ver una en 'Hospital Central'. A lo largo de los años, han sido varios los miembros del reparto que han perdido la vida de manera prematura. Esto podría considerarse una confirmación de la maldición, pero también puede entenderse porque son muchos los actores y actrices que han formado parte de este gran proyecto, que se mantuvo en antena durante 20 temporadas. Esto, aunque aporta algo de lógica a la situación, no hace menos tristes o dolorosas las pérdidas. Así lo reconocían hace unos años dos de sus protagonistas, Fátima Baeza (quien daba vida a Esther) y Antonio Zabálburu (Javier Sotomayor), durante su paso por Deluxe. "Es muy triste, eran jóvenes y estaban en la plenitud de la vida. No estás preparado para recibir una noticia así, y no te das cuenta de lo que nos queremos hasta que ha pasado. Nos ha conmocionado mucho", señalaba Baeza, recordando a sus compañeros fallecidos recientemente. "Yo estuve 10 años en esa serie y fueron muchos días, muchas horas con esas personas, eran como una familia". También Zabálburu recordaba con cariño a su compañero, Jordi Rebellón: "Era mi mentor. Teníamos una doble vida. Fuera de 'Hospital Central' era como mi hermano mayor y dentro era el médico que me iba dirigiendo. Nos reíamos mucho". El actor reconocía que todavía le costaba ver las escenas que grabaron juntos.

Una de las ficciones médicas más longevas en España fue Hospital Central, que contaba la historia de todo lo que sucedía en el hospital del mismo nombre

Las muertes prematuras de algunos actores de 'Hospital Central' La de Rebellón fue una de las muertes más impactantes, puesto que su personaje había permanecido en la serie desde el principio hasta el final (aunque con algunas pausas), siendo uno de los grandes protagonistas y logrando el cariño de la audiencia. Además, tras el final de la serie, Rebellón había seguido teniendo una carrera muy activa en televisión, formando parte de series tan conocidas como 'Amar es para siempre', 'Cuéntame cómo pasó', 'Servir y proteger' o 'Mercado Central', que fue su último trabajo en televisión.

'Hospital Central', una serie histórica marcada por la tragedia: las muertes prematuras de Jordi Rebellón, Rosa Mariscal y Arturo Arribas

El miércoles 8 de septiembre de 2021 se confirmaba la muerte del actor a los 64 años de edad como consecuencia de un ictus. Fue un gran golpe para todos aquellos que le conocieron y una triste despedida más para sus compañeros de 'Hospital Central'. No era la primera vez, pero tampoco sería la última. José Conde era un secundario de lujo, su rostro era conocido por todo el mundo porque habría participado en numerosas series, entre ellas 'Hospital Central', pero también en 'Sin tetas no hay paraíso' o 'Amar en tiempos revueltos', donde su participación fue más destacada. Su muerte en 2011 supuso un gran impacto para la profesión, porque el actor, que estaba en tratamiento psicológico, fue hallado muerto en un edificio cercano a la madrileña calle de Arturo Soria, sin signos de violencia, tras haber pasado un mes desaparecido. Tenía 56 años. En enero de 2022 perdía la vida Arturo Arribas, quien había formado parte de la gran familia de 'Hospital Central' dando vida a Lucas, sanitario del Samur. El actor de 55 años fallecía en su domicilio como consecuencia de un incendio. Cuando los bomberos pudieron entrar, ya era demasiado tarde, el incendio había arrasado por completo el edificio de viviendas y el actor se encontraba en el suelo, en parada cardiorrespiratoria a causa de la inhalación de humo.

En enero de 2022 perdía la vida Arturo Arribas, quien había formado parte de la gran familia de 'Hospital Central' dando vida a Lucas

Pocos meses después, en abril de ese mismo año, se conocía el fallecimiento de otra de las actrices de la serie, Rosa Mariscal. Había interpretado durante las tres primeras temporadas a la pediatra Andrea Valverde y su relación con el doctor Vilches había hecho que ambos estuvieran entre los preferidos de la audiencia. La actriz perdía la vida a los 52 años como consecuencia de un cáncer.

Pocos meses después, en abril de ese mismo año, se conocía el fallecimiento de otra de las actrices de la serie, Rosa Mariscal