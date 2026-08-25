First Dates 25 agosto 2026

Todo parecía ir sobre ruedas entre Andrés y Carla hasta que en la decisión final, la soltera le ha hecho una pregunta clave a su cita en 'First Dates'

Andrés nada más llegar a ‘First Dates’ deja claro cual es su pasión, improvisar y a través de eso transmitir sus sentimientos. Por eso, al llegar su cita, Carla, lo mejor que pudo hacer fue pedir una base y rapear sobre ella. A todos les entusiasmó, sobre todo a Carla, que ve en Andrés un chico muy interesante y atractivo. Carla se define como una chica que lo ha pasado muy mal en el amor, aunque se define como ‘’algo superficial’’ comenta que los chicos le han hecho la vida imposible. ‘’Mi único defecto es ser demasiado heterosexual’’, dice entre risas la soltera.

Al llegar su cita, Andrés hizo lo mejor que pudo hacer, pedir una base y rapear sobre ella para Carla

La cena fluyó de maravilla, hablaron sobre sus orígenes, Andrés es de familia rumana, mientras que Carla proviene de Bolivia. También comentaron cuales fueron sus trabajos y sus expectativas para el futuro. Los dos han trabajado especialmente de cara al púbico, y eso les hace tener cosas en común de las que hablar. La decisión final cambió en el último momento Lo único que no le gustó a Clara fue cuando Andrés admitió que hace muchas cosas, pero le cuesta mucho acabarlas. ‘’Empezó muy bien pero ahora bajó un poquito’’. Eso sí, a la hora de la decisión final, esto no fue un inconveniente, ya que los dos respondieron que sí a tener una segunda cita.