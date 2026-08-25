Andrés nada más llegar a ‘First Dates’ deja claro cual es su pasión, improvisar y a través de eso transmitir sus sentimientos. Por eso, al llegar su cita, Carla, lo mejor que pudo hacer fue pedir una base y rapear sobre ella. A todos les entusiasmó, sobre todo a Carla, que ve en Andrés un chico muy interesante y atractivo.
Carla se define como una chica que lo ha pasado muy mal en el amor, aunque se define como ‘’algo superficial’’ comenta que los chicos le han hecho la vida imposible. ‘’Mi único defecto es ser demasiado heterosexual’’, dice entre risas la soltera.
La cena fluyó de maravilla, hablaron sobre sus orígenes, Andrés es de familia rumana, mientras que Carla proviene de Bolivia. También comentaron cuales fueron sus trabajos y sus expectativas para el futuro. Los dos han trabajado especialmente de cara al púbico, y eso les hace tener cosas en común de las que hablar.
Lo único que no le gustó a Clara fue cuando Andrés admitió que hace muchas cosas, pero le cuesta mucho acabarlas. ‘’Empezó muy bien pero ahora bajó un poquito’’. Eso sí, a la hora de la decisión final, esto no fue un inconveniente, ya que los dos respondieron que sí a tener una segunda cita.
‘’Nos faltaron muchas cosas que hablar, como por ejemplo tu película favorita’’, dijo Carla como uno de los motivos para darle una segunda cita. A lo que Andrés respondió ‘3 metros sobre el cielo’, lo cual no le gustó nada a Carla, que entre risas dijo que cambiaba de opinión y que no le daría una segunda cita. Después de este momento, Andrés volvió a improvisar y se despidieron con una segunda cita pendiente para el futuro.