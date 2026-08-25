Oriana Marzoli ha demostrado que no tiene secretos para sus seguidores ni si quiera a la hora de enseñar lo que lleva en su bolso . Si lo que una guarda o almacena en su interior dice mucho de una misma, el de la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ está cargadito. Desde sus imprescindibles a cosas que ni se explica cómo han llegado ahí. La influencer ha enseñado todo en su canal de Infinity ‘Algo pasa con Oriana’ .

¿Qué lleva en su interior? No todo el mundo se atreve a abrir su bolso y a poner sobre el sofá todo lo que lleva dentro. “Me lo habéis pedido mucho y voy a enseñaros lo que llevo realmente. No he hecho como otras que meten cosas, no. Esto es lo que yo llevo en mi bolso”, ha comenzado diciendo Oriana Marzoli antes de mostrar el sinfín de objetos curiosos que van con ella.

Más allá de su monedero, su móvil o las llaves, la que fuera también concursante de ‘GH VIP’ lleva unos imprescindibles que forman parte de su esencia y que dicen mucho de su personalidad. “Sin ella no puedo vivir”, ha declarado mostrando uno de esos objetos a cámara. ¿Qué será tan importante para ella?

Todo lo que lleva dentro de su bolso Oriana Marzoli

Llama la atención la cantidad de perfiladores de labio del mismo color que la creadora de contenido y experta en realities lleva siempre consigo, algo que deja a la vista imprescindible más básico, además de su mítico gloss que ha paseado siempre por todos los platós.

Para inmortalizar momentos, Oriana Marzoli no utiliza su móvil. Ella lleva siempre en su bolso una cámara de fotos. “Sin ella no puedo vivir es como que me faltaría una extensión del cuerpo”, ha dicho mostrando una cámara de fotografía digital.

Un bronceador, dos peines, un aceite “que te deja un look espectacular de brillitos cuando tomas el sol”, unos cascos que define como “los más antiguos del mundo” y una crema para las cicatrices son algunos de los objetos que ha ido sacando de su bolso.

Oriana Marzoli desvela sus secretos y planes futuros

Este último objeto se ha convertido en un inseparable para ella por obligación en los últimos tiempos. Tal y como Oriana Marzoli ha revelado “una mala praxis al quitarse los tatuajes” le hizo un queloide y se lo está tratando con esta crema. “Estoy hecha una mierda”, ha admitido al contar que está teniendo una calentura en el labio y también una marca que le ha salido en el dedo. “Todo me pasa a mí”.

Por eso especialmente, Oriana Marzoli va equipada y su bolso no es precisamente un botiquín. Los perfumes y labiales se repiten para alguien que siempre quiere estar perfecta en cualquier situación. Después de aclarar si va a mudarse a Marbella y enseñar que se ha quedado con la llave del departamento de Chile, Oriana Marzoli destapa todos sus secretos e incluso los planes de futuro que tiene.

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