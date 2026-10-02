Belén Esteban y Beatriz Trapote, una enemistad de años: así comenzó su enfrentamiento

¡De Viernes! 02 octubre 2026

La enemistad de Belén Esteban y Beatriz Trapote comenzó en 2010 y sigue ahora por sus constantes desencuentros en todo lo relacionado con la familia Janeiro

La presencia de Belén Esteban en el plató de ‘¡De Viernes!’ va a dar lugar a un posible encuentro con Beatriz Trapote, una persona con la que lleva más de quince años de desencuentros y, que a juzgar por el cruce de comentarios de los últimos días, su guerra está ahora más viva que nunca. El no haber tenido nunca una relación en el pasado y las declaraciones de la mujer de Víctor Janeiro indicando que “Belén me echó de la televisión” y su apoyo a Juls Janeiro con su incursión en los medios y diciendo que ella ahora “es la que está diciendo la verdad”, han puesto de actualidad una enemistad cuyo primer encontronazo tuvo lugar hace 16 años.

El no ser invitada a una celebración de Víctor Janeiro originaba el primer rifirrafe entre Belén Esteban y Beatriz Trapote en ‘Sálvame’, el programa en el que ambas trabajaban. “Donde no creo que debo estar, no estoy porque no quiero quitar protagonismo a nadie”, decía y señalaba a la responsable directa de por qué no estaba invitada a ese evento. “Aquí la gente se tiene que dar cuenta de que a María José Campanario le tienen más miedo que a un bicho verde, tanto el abuelo como la abuela, tu novio, que viene aquí y tampoco viene a ver a su sobrina”, recalcaba, señalando a la responsable directa de su veto y dejando también ver los problemas entre ella y todo el clan Janeiro. Unos conflictos en los que Beatriz Trapote salía también involucrada por “saber todo y callar” del asunto. Beatriz Trapote se convierte en otro frente A partir de este momento, la tensión y reproches van en aumento entre ellas. Beatriz Trapote defendía que su posición era complicada porque los Janeiro eran su familia política y no quería enfrentamientos. “Me gustaría que eso se arreglara contigo y con María José, pero tienes que entender que yo lucho por estar con mi pareja”, decía acerca de su situación. Sin embargo, Belén Esteban le reprochaba su poca objetividad en su trabajo como periodista y de buscarle las cosquillas para provocarla y sacar titulares. En otoño de 2010, su guerra alcanzó uno de los momentos más cumbres. Beatriz Trapote hizo unas declaraciones sobre Belén hablando de la aventura de Fran Álvarez, pareja de la Esteban en aquel momento, durante una crisis con ella. Una situación a la que recurriría después la de San Blas al escuchar rumores de una presunta infidelidad de Víctor Janeiro a la periodista. “Ahora te jorobas, guapa”, expresó al saltar aquella polémica.

Una relación "inexistente” con la hija de Belén Esteban El enfrentamiento entre ellas se convirtió en una trama recurrente y la hija de Belén Esteban también terminó apareciendo en los desencuentros. Pese a que Beatriz Trapote mantiene que tiene contacto habitual con Andrea por mensajes e invitaciones a eventos familiares, ‘La Patrona’ lo niega e indica que esto no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Si desde un principio, Belén Esteban mantuvo que no estaba de acuerdo con el trato que recibía su hija por parte de los Janeiro y criticó algunos desplantes en los que no contaron con ella para celebraciones familiares, esta siempre señaló a María José Campanario como responsable. A Beatriz Trapote le criticó que no estuviera diciendo la verdad y que mantuviera que la actitud de la mujer de Jesulín de Ubrique hacia su hija era “correcta”.

Belén Esteban, contra Beatriz Trapote: sus declaraciones para Santi Acosta en '¡De Viernes!'