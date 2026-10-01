Belén Esteban se sienta en el plató de '¡De viernes!' para responder punto por punto a todos y cada uno de los que han reaccionado a su histórico ‘Scoop’.
Responderá a las recientes declaraciones de Juls Janeiro, en las que ha puesto en duda su relato calificándola como “embustera” y “payasa” y en las que ha avanzado una demanda por parte de su padre, Jesulín de Ubrique. La invitada defenderá su versión sobre todos los asuntos que han vuelto a poner el foco sobre su historia con la familia Janeiro.
También reaccionará a los pronunciamientos contra ella durante la pasada gala de ‘Supervivientes All Stars’, procedentes de Rosa Benito - “Me repugna, es mala y mentirosa” -, Rosario Mohedano - “Es mala persona” - y Víctor Janeiro - “Ha hecho mucho daño” a la familia-.
Y, además, se reencontrará, entre otros compañeros, con Beatriz Trapote, con quien ha protagonizado numerosos enfrentamientos y quien ha llegado a asegurar que tuvo que abandonar la televisión por su culpa. ¿Cómo serán estos reencuentros? ¿Podrá demostrar Beatriz Trapote que, tal y como dijo, sí tiene relación con su sobrina?