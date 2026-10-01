Belén Esteban se sienta en el plató de '¡De viernes!' para responder punto por punto a todos y cada uno de los que han reaccionado a su histórico ‘Scoop’.

Responderá a las recientes declaraciones de Juls Janeiro, en las que ha puesto en duda su relato calificándola como “embustera” y “payasa” y en las que ha avanzado una demanda por parte de su padre, Jesulín de Ubrique. La invitada defenderá su versión sobre todos los asuntos que han vuelto a poner el foco sobre su historia con la familia Janeiro.