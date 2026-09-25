¡De Viernes! 25 septiembre 2026

Se espera que Belén Esteban repase en '¡De Viernes!' sus diferencias y asuntos pendientes con Terelu Campos, Lydia Lozano, Rosa Benito y Beatriz Trapote

La cruzada de Juls Janeiro contra Belén Esteban ha terminado por implicar a diferentes nombres propios. El hablar u opinar del enfrentamiento ha provocado que la de Paracuellos tenga otras cuentas pendientes a las que hará frente en su entrevista en ‘¡De Viernes!’ este 25 de septiembre a partir de las 23:00 horas.

Que Belén Esteban conceda esta esperada entrevista también significa que tendrá que verse las caras con las que en su día fueron compañeras y amigas y ahora son colaboradoras de '¡De Viernes!': Terelu Campos y Lydia Lozano. Ambas han opinado sobre el cruce de declaraciones de 'La Patrona' y la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ¿Cómo se tomará todo lo que han dicho? ¿Cómo será ese reencuentro? Terelu Campos y Lydia Lozano, en el foco Tras defender el derecho de Juls Janeiro a hablar ahora que quiere ser un personaje público, Terelu Campos ha sido de las más críticas. La hija mayor de María Teresa Campos ha opinado abiertamente y no ha dudado en insistir en que la hija de María José Campanario y Jesulín está en su derecho de poder expresar sus sentimientos, que ella también ha sufrido y que puede ser también otra voz que cuente esta historia. Unas declaraciones que hacían que Lydia Lozano estallase. “¿Qué ha sufrido, Juls?”, decía sorprendida, además de acusar a Terelu Campos y a Rosa Benito de querer vengarse de Belén Esteban y de hablar de este tema como nunca habían hecho.

Terelu Campos, tajante con Belén Esteban

En este tiempo, la hermana de Carmen Borrego ha aludido tener sus propios motivos para sentirse dolida y entre lágrimas confesaba no tener ninguna relación con Belén Esteban y sacar a la luz el episodio que provocó su distanciamiento. La colaboradora de ‘¡De Viernes!’ manifestaba no entender que su excompañera se enfadara con ella por no haberla invitado al funeral íntimo de María Teresa Campos. “No teníamos espacio. Lo organizó mi hermana y hubo una restricción de que no se podía ir. ¿Por eso hay que p***** a una persona el resto de su vida? ¿Es ese el delito tan grave que he cometido como para que Belén me lleve por delante tarde tras tarde?”, añadió Terelu Campos, mostrándose especialmente dolida por el trato recibido y las palabras que ‘La Patrona’ también ha dedicado en alguna ocasión a su hija Alejandra Rubio. La cuenta pendiente con Beatriz Trapote Tras años también alejada del medio, Beatriz Trapote ha vuelto a la televisión y es la defensora en plató de su marido Víctor Janeiro, que está concursando en ‘Supervivientes All Stars’. La periodista ha dejado claro que para ella Juls Janeiro es la nueva “reina” de la televisión y también ha declarado que espera que la de Paracuellos venga con otros contenidos. “Su versión la llevamos escuchando ya 27 años…”, decía de lo que espera, aunque ella no quiere conflictos. Es más, aseguraba que ella sí la saludaría de encontrársela por los pasillos.

Beatriz Trapote opina de la entrevista que dará Belén Esteban en '¡De Viernes!'