Las palabras de Juls Janeiro contra Belén Esteban hace escasos días siguen generando todavía todo tipo de reacciones, como la de Lydia Lozano durante el último programa de '¡De lunes a viernes!' , que no ha dudado en decir lo que piensa al respecto en todo momento.

En primer lugar, los colaboradores del programa de Telecinco dirigido por Bea Archidona y Santi Acosta han dado su opinión al respecto, con versiones —en alguna ocasión— contrapuestas y puntos de vista diferentes.

Pero ha sido con una especie de cronología de los hechos de Óscar Repo con la que Lydia Lozano ha saltado por completo. Y es que algunos como Antonio Rossi o el anterior citado Óscar Repo estaban también señalando de alguna manera a la hija de Belén Esteban, hasta que la colaboradora ha dicho basta.

"¿Empezamos? Me puedo tirar aquí 14 horas", ha dicho Lydia Lozano, explotando por completo. "¿Qué ha sufrido Juls?", ha dicho hasta en dos ocasiones.