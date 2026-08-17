Las palabras de Juls Janeiro contra Belén Esteban hace escasos días siguen generando todavía todo tipo de reacciones, como la de Lydia Lozano durante el último programa de '¡De lunes a viernes!', que no ha dudado en decir lo que piensa al respecto en todo momento.
En primer lugar, los colaboradores del programa de Telecinco dirigido por Bea Archidona y Santi Acosta han dado su opinión al respecto, con versiones —en alguna ocasión— contrapuestas y puntos de vista diferentes.
Pero ha sido con una especie de cronología de los hechos de Óscar Repo con la que Lydia Lozano ha saltado por completo. Y es que algunos como Antonio Rossi o el anterior citado Óscar Repo estaban también señalando de alguna manera a la hija de Belén Esteban, hasta que la colaboradora ha dicho basta.
"¿Empezamos? Me puedo tirar aquí 14 horas", ha dicho Lydia Lozano, explotando por completo. "¿Qué ha sufrido Juls?", ha dicho hasta en dos ocasiones.
Además, la colaboradora ha destacado que no entiende que se ponga junto a su nombre la palabra "sufrimiento" cuando "por ser hija de Jesulín de Ubrique se ha hecho un portadón que hacía tiempo que no se pagaba tanto dinero".
"¿Qué has sufrido en la vida?", ha dicho de nuevo Lydia Lozano. "Has sufrido gratuitamente porque tu padre no ha atendido a tu hermana. Entonces, la culpa la tiene tu padre", ha añadido Lydia Lozano, muy tajante y visiblemente cabreada.