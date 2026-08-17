Karmele y Mare de Castro , quien acusa a la colaboradora de no pagarle unos zapatos y que la tacha de "morosa", se han visto envueltas en un tenso choque. Todo viene después de que Mare de Castro comprase un par de zapatos y esta se los llevara con toda la ilusión del mundo.

Al parecer, Karmele se probó unos zapatos y se los llevó: "Me dijo que ya me lo pagaría. Eran 120 euros". "No me volvió a pagar, la llamé un montón de veces y no me pagó", ha confesado Mare de Castro. "Yo no recibí ninguna llamada", ha dicho Karmele.

Posteriormente, Mare de Castro ha recalcado que la esperó día sí, día también, pero no obtuvo respuesta ninguna: "Me debes y lo sabes, que es verdad".

Karmele responde a Mare de Castro

Karmele no ha tardado en responder, yéndose directa en pleno directo a por un sobre que ha abierto, mirando a cámara y mostrando los 120 euros que le debe: "¿Cómo quieres que te lo pague?", ha dicho, medio riéndose y, más adelante, tirándolos en tono irónico.

"No te pongas así, porque es una vergüenza. Menos mal que yo no he mentido, me has mangoneado 120 euros. Llevamos mucho tiempo sin que me puedas pagar eso", ha dicho una Mare de Castro muy, pero que muy cabreada.

"Es un rollazo impresionante lo tuyo. Te doy la pasta y me dejas tranquila", ha zanjado Karmele, que no quiere ningún tipo de disputas con nadie.

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