Juls Janeiro ha vuelto a hablar en 'El verano se mueve' , dejando claro que sus últimas palabras sobre Belén Esteban no han tenido repercusión ninguna, al menos en su entorno. "No me arrepiento, ni quito ni añado nada", señala la joven.

Además, cree que la vida "hay que tomársela con humor y con gracia": "Si no, entramos todos en depresión. Mis padres están muy orgullosos, lo dicen ellos y lo digo yo".

Por otro lado, Juls Janeiro prefiere no hablar de nuevo de Belén Esteban: "Que nadie se dé por aludido. Todo lo que subo es por humor".

El motivo del "cambio repentino" de Juls Janeiro

Además, 'El verano se mueve' le ha preguntado por ese cambio tan "repentino" que ha tenido Juls con la prensa: "Yo no quería esto. No me encontraba bien, no estaba en un buen momento de mi vida y ya está. Las personas evolucionan, cambian y quería centrarme en mis estudios y graduarme".

Juls Janeiro cierra puertas —al menos, por ahora— a ir a algún reality como 'Supervivientes': "¡Imagínate yo en una isla desierta!".

Por último, Laly, la hermana de Carmen Bazán y tía de Jesulín de Ubrique, le ha dedicado unas cariñosas palabras a Juls Janeiro, en una especie de defensa hacia la joven, a lo que esta última confiesa que le sorprende: "No me entero de nada... todo me pilla de sopetón".