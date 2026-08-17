Josep Pedrerol aterriza en Mediaset con su equipo ‘ El Chiringuito ’ y de cara a su estreno de hoy en Energy (donde estará de lunes a viernes a partir de las 23:45 y los domingos en Cuatro a partir de las 00:00 horas ) ha concedido una entrevista en ‘ Vamos a ver’ donde ha analizado todo lo que está pasando dentro y fuera de los terrenos de juego, así como la ilusión con la que afronta esta nueva etapa .

El periodista vuelve y llega acompañado de todo su equipo con nuevos desafíos y con ganas de afrontar un reto diferente. Pedrerol ha puesto el foco en la ilusión como uno de los principales motivos que le han llevado a dar este paso. “Estoy descubriendo todo, el gusanillo de cuando algo empieza. El día que perdamos el nerviosismo ante algo nuevo, mejor que lo dejemos. Me ha movido la ilusión, esto era una asignatura pendiente”, ha confesado.

Y para activar el cronómetro de ese ‘tictac’ tan famoso, Josep Pedrerol ha anunciado lo que se viene y que mañana mismo darán una entrevista que es “una exclusiva mundial” para no perder tiempo. Además, el presentador de ‘El Chiringuito’ ha analizado algunos de los temas de más rabiosa actualidad en el terreno deportivo: desde el fichaje de Rodri por el Barça hasta la llegada de Mourinho al Real Madrid.

El vínculo de Mourinho con el Real Madrid y Florentino Pérez

Durante la entrevista, Pedrerol ha valorado la llegada de Mourinho y su relación con el Real Madrid. El periodista ha destacado el vínculo especial que el técnico portugués llegó a generar con Florentino Pérez en el pasado. Es el único entrenador que a Florentino le ha gustado, el único del que se ha enamorado”, ha revelado según él piensa.

Y esta reflexión la ha explicado según los puntos en los que él ve a Mourinho muy fuerte y sin rivales. “Yo soy muy fan de Mourinho. Había un momento en el que en el Madrid había jugadores fantásticos, pero había una sensación de desgobierno en el vestuario y cuando Mourinho llega los jugadores se ponen firmes. Son entrenadores que viven el fútbol 24 horas, que hay que correr en el campo y no pasearse. Es el mejor psicólogo”, admite y por ello su llegada asegura que va a dar una temporada de lo más emocionante.