Tenso choque entre Marisa Martín-Blázquez y Aurelio Manzano en 'Fiesta' por el teléfono de Juls Janeiro: "Hiciste la trampa"

Fiesta 17 agosto 2026

La exclusiva sobre Juls Janeiro ha provocado un tenso enfrentamiento entre Marisa Martín-Blázquez y Aurelio Manzano cuando ella le ha acusado de haber querido quitar la información a Marina Esnal

Juls Janeiro continúa generando titulares. Después de las controvertidas declaraciones de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario sobre Belén Esteban, la expectación mediática no ha dejado de crecer. Pero, en esta ocasión, la protagonista no ha sido realmente Juls, aunque sí la causa de un tenso choque entre dos colaboradores en el plató de 'Fiesta'.

El origen del conflicto: el teléfono de Juls Janeiro Todo ha comenzado cuando Frank Blanco se disponía a cambiar de tema y dar paso al bloque de actualidad, pero algo estaba ocurriendo entre Aurelio Manzano, Marina Esnal y Marisa Martín-Blázquez... Esta última tomó entones la palabra para contar lo que, a su juicio, había sido una situación completamente injusta. La colaboradora defendió el trabajo realizado por Marina Esnal para conseguir hablar con Juls Janeiro y criticó abiertamente la actitud de Aurelio Manzano. "A mí me parecen fatal las injusticias, Frank, y como me parece fatal, yo ni soy amiga de esta señora ni soy amiga de este señor, son compañeros, y yo cuando veo que las cosas no se hacen bien, tengo que decirlo", comenzaba relatando, para continuar: "Esta señora que está aquí, Marina Esnal, resulta que tenía el contacto de Julia Janeiro. Ha hecho toda la gestión. Y yo he visto cómo Aurelio le pedía: "Déjame el teléfono de Juls, déjame el teléfono de Juls". Se lo ha pedido. Marina de buena fe le ha dado el teléfono. Y después de darle el teléfono, Aurelio se ha puesto a mensajearse con Juls. Ahora te pide el paso para contar la información que tiene Juls. No, señor, vamos a ser justos. La información era de esta señora. El contacto era de esta señora", le decía, muy enfadada, a Frank Blanco.

Marina Esnal confirma que le pidió que esperara Marina Esnal intervino entonces para aclarar cómo se habían desarrollado los hechos. La periodista confirmó que Aurelio le había pedido el contacto de Juls y reconoció que le había pedido expresamente que no utilizara esa información ese mismo día. "Sí que él me pidió el contacto de Juls, y yo lo único que le digo es: "Aurelio, hoy no, no porque yo me quiera lucir ni tengo ningún tipo de ego, pero sí que es cierto que digo, oye, pues voy a contarlo yo un poquito", explicó. Marina defendió que simplemente quería ser ella quien compartiera la información que había conseguido después de hablar directamente con la joven, dando la razón a Marisa Martín-Blázquez, que insistió en varias ocasiones en que el acuerdo entre ambos era que el contacto pudiera utilizarse más adelante, pero no durante el programa. Aurelio Manzano se defiende Por su parte, Aurelio negó todas las acusaciones y explicó que tanto Marina como la dirección del programa conocían perfectamente el contenido de su conversación con Juls. El colaborador insistió en que su intención nunca había sido apropiarse de la exclusiva, sino aportar nuevos datos que complementaran la información que ya se estaba comentando en el plató.