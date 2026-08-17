Fiesta 17 agosto 2026

La hija de Jesulín y María José Campanario ha hablado de nuevo después de sus polémicas declaraciones sobre Belén Esteban y, aunque asegura que no se arrepiente de nada, ha reconocido estar saturada

Juls Janeiro ha irrumpido con fuerza en la actualidad televisiva y sus palabras sobre Belén Esteban siguen provocando una auténtica oleada de reacciones. Las declaraciones de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario no han dejado indiferente a nadie. Sus comentarios sobre la madre de su hermana, Andrea Janeiro, a la que llegó a definir como un "meme televisivo" y una "sombra de Jesulín", la han colocado en el centro del foco mediático. Sin embargo, después del revuelo generado, Juls ha querido marcar distancias y enviar un mensaje muy claro: no va a seguir alimentando la polémica.

"No quiero que me llamen más" La periodista Marina Esnal ha desvelado en 'Fiesta' la conversación que ha mantenido con Juls Janeiro en las últimas horas. Un contacto que, según ha explicado la colaboradora, se produjo de forma inesperada y que desveló cómo se encuentra la joven: "Está un poco harta de todo esto". La periodista explicaba que Juls atendió inicialmente su llamada, pero la conversación terminó de forma abrupta; sin embargo, poco después, la hija de Campanario le envió una serie de mensajes para disculparse y justificar su reacción. Según contaba Marina, la hija de Jesulín y Campanario se encuentra completamente desbordada por la repercusión mediática que han tenido sus palabras: "No quiero que la gente me llame más".

Juls no se retracta de sus palabras sobre Belén Esteban Pero hay algo sobre lo que no ha dado ni un solo paso atrás. Pese a la saturación que reconoce estar viviendo, Juls mantiene sus palabras sobre Belén Esteban: "No va a dar más declaraciones y se mantiene en la misma línea de lo que piensa sobre Belén Esteban", aseguraba Marina Esnal. Además, Juls le insistió en que no le preocupa la opinión pública y que no tiene ningún interés en continuar vinculada al universo televisivo: "Le da igual lo que diga la gente, que no le interesa absolutamente nada que tenga que ver con este mundo", explicaba la colaboradora.