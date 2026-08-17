Un soltero revela el inesperado truco que usa para ligar gracias a su trabajo de frutero

First Dates 17 agosto 2026

José Manuel, frutero de profesión, no ha dudado en contarle a Carlos Sobera las ventajas que tiene su oficio a la hora de ligar: así es su curioso método

José Manuel, aunque en su pueblo lo conocen como ‘frutero’, al tener una pequeña frutería en el pueblo, llega a ‘First Dates’ en busca del amor. De hecho, en su equipación de pádel pone frutero también. Con Carlos Sobera comparte una corta conversación sobre su pasado trabajo. Se dedicaba al mundo de la construcción, pero con la crisis de 2010 decidió montar su negocio, y desde ese momento sigue con la frutería. ‘’¿Alguna vez has usado tu trabajo para ligar?’’, le pregunta el presentador al soltero, a lo que él responde que alguna vez sí que lo ha hecho. En ocasiones, cuando venía algún medio a interesarse por la zanahoria morada propia de su pueblo, aprovechó para ligar.

Con las camareras, comenzó a hablar de la historia de la zanahoria, con lo que Carlos Sobera bromó. ‘’Aprovecha y llévatelas a la frutería’’, dijo el presentador. José Manuel no se hace la idea ya que ya tiene una chica contratada con demasiada labia. Manuela es una mujer géminis tímida Su cita es Manuela, una mujer géminis tímida, pero que si conecta con la persona correcta puede abrirse. Dice que lo que más le ha marcado es ser gitana y tímida, ya que sentía que no encajaba en ninguno de los dos mundos que estuvo de pequeña. ‘’En el colegio era la única gitana y con mi familia era a única que estudiaba’’, relata Manuela.

Manuela es una mujer géminis tímida, pero que si conecta con la persona correcta puede abrirse