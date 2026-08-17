Las sorprendentes medidas de seguridad que encontró Luis Fabra en el control fronterizo de Italia: "Un cartel"

Todo es mentira 17 agosto 2026

El colaborador de 'Todo es mentira' ha contado cómo fue su llegada a Italia en plena polémica por el endurecimiento de los controles a los viajeros procedentes de España

Italia continúa vigilando de cerca la situación migratoria y mantiene la incertidumbre sobre una posible ampliación de las medidas de control en sus fronteras. Mientras el país permanece pendiente de la evolución de los acontecimientos, el debate ha llegado al plató de 'Todo es mentira' cuando Luis Fabra ha compartido una experiencia que ha sorprendido a los presentes. Todo ha comenzado cuando el programa analizaba las declaraciones del ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, que ha defendido públicamente la eficacia de los controles establecidos para los viajeros procedentes de España. Según ha explicado Fabián Pérez, las autoridades italianas han asegurado que estas medidas han permitido "rechazar a 21 migrantes ilegales, de los cuales seis, dicen, eran de nacionalidad marroquí". Ha sido entonces cuando Laila Jiménez ha recordado que Luis Fabra había viajado recientemente a Italia, justo cuando empezaban a aplicarse estas restricciones y el relato del colaborador ha desatado las bromas en el plató.

Un control fronterizo sorprendente El colaborador ha explicado que aterrizó en Italia durante sus vacaciones y que pudo comprobar en primera persona cómo funcionaba el dispositivo de control. La sorpresa llegó cuando describió las medidas que encontró al bajar del avión. Según explicaba, el procedimiento se limitaba a un cartel que indicaba el recorrido que debían seguir los pasajeros llegados desde España. "Contra todo pronóstico, nos encontramos allí unas medidas que básicamente consistían en un cartel que ponía: "Vuelo desde España. La gente que venga del vuelo España por aquí y el resto de vuelos por allá", ha relatado entre risas.