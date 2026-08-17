La vida actual de Ivonne Reyes tras su paso por ‘Supervivientes 2026’: ¿Cómo evoluciona de su lesión?

Supervivientes 17 agosto 2026

A pesar de que su salida de 'Supervivientes' fue un tanto abrupta y por cuestiones de salud, Ivonne Reyes no perdió la sonrisa y continúa con su recuperación

Todos los concursantes saben que 'Supervivientes' es una experiencia complicada, que supone un gran reto emocional y físico. Ninguno espera que su concurso llegue a su final de manera precipitada por un problema físico o una lesión, tal y como le sucedió a Ivonne Reyes. Ella estaba dispuesta a darlo todo y dejarse la piel, pero lo que frenó su concurso fue su pierna. El equipo médico fue el que recomendó que la experiencia de Ivonne terminara, tras una caída accidental que le provocó más daños de lo que parecía en un primer momento. Tras la revisión por parte de los especialistas, se pudo observar que los daños en su pierna derecha eran mayores de lo que parecía tras la prueba de recompensa en la que se había producido el golpe. Lo mejor para ella y su salud era regresar. Esta no es una decisión que se tome de manera habitual en el programa, salvo que el daño sea verdaderamente importante o la lesión necesite cuidados específicos, lo más frecuente es que los concursantes requieran atención médica durante un breve periodo de tiempo y después puedan seguir la aventura una vez recuperados. Tener que abandonar el programa es algo que entristece a todos, los participantes, los compañeros y el programa. Sobre todo si sucede con un concursante que está dispuesto a vivir la experiencia al máximo.

A pesar de que su salida de 'Supervivientes' fue un tanto abrupta y por cuestiones de salud, Ivonne Reyes no perdió la sonrisa y continúa con su recuperación

El programa no está dispuesto a dejar que la salud de nadie se resienta por vivir la experiencia o por intentar hacer oídos sordos a sus recomendaciones, que los concursantes estén bien es una prioridad, aunque a veces ellos no lo sientan así cuando el hambre y las incomodidades acechan. Ivonne, con gran tristeza, siguió las recomendaciones de los profesionales y puso rumbo a España, una gran idea porque el tiempo ha demostrado que su lesión era algo serio. "Hasta aquí llegó mi gran experiencia espectacular, tengo una contradicción de emociones: rabia, impotencia, tristeza y me da mucha pena porque no sé si iba a llegar a la final o no", decía Ivonne muy emocionada en el momento de confirmar que su paso por el programa se había acabado. "Quería demostrar a mi familia, a mí misma y a las mujeres y hombres de mi edad que podemos seguir adelante pase lo que pase". Ivonne Reyes: cómo evoluciona de su lesión Está siendo una recuperación lenta, algo que seguramente los médicos le confirmaron a Ivonne que sucedería, lo que no hace que el proceso sea más sencillo para ella.

Cuando regresó de Honduras, lo hizo con pena, pero también con muchas ganas de recuperarse, cuidarse y poner todo de su parte para poder volver a hacer su vida habitual. No es algo que se consiga en pocos días, y a pesar de que está haciendo la rehabilitación necesaria para que ese momento llegue cuanto antes, todavía necesita la ayuda de una silla de ruedas para evitar fatigarse en exceso y sobrecargar la zona. Durante el golpe su pierna derecha se rompió, una fractura trifocal (una lesión en la que el hueso se rompe en tres segmentos separados, creando dos líneas de fractura distintas), por la que tuvo que someterse a una operación a principios de junio. A través de sus redes sociales ha ido informando a sus seguidores sobre cómo ha ido sucediendo todo, cómo la operación ha sido un éxito, cómo tuvieron que ponerle clavos, cómo estaba inflamada y cómo las molestias tras todo esto eran… bueno, molestas.

Ivonne Reyes compartió en sus redes sociales como se está recuperando de la lesión