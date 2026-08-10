El increíble cambio físico de Aratz Lakuntza tras sus 13 semanas en 'Supervivientes': "Una locura"

Supervivientes 10 agosto 2026

Aratz ha repasado su gran cambio físico en 'Supervivientes', algo que ya se está encargando de dejar atrás, porque ha retomado el ejercicio y la comida

Hay muchas maneras de vivir 'Supervivientes', algunos concursantes quieren vivir la experiencia, aprovechar el tiempo alejados de la civilización para mirar un poco hacia su interior y para reflexionar, otros, como Aratz Lakuntza, esperan poder dar lo mejor de sí mismos, apostando por su fuerza física y resistencia para poder ir superando pruebas y ganando recompensas que les ayuden a avanzar en el concurso.

Poco importa la idea con la que llegan a Honduras, pronto se dan cuenta de que todos sus planes dejan de tener sentido y es la playa la que les marca el ritmo, la que les exige más de lo que pensaban, tanto en el plano físico como en el emocional. Aratz tenía claro que las pruebas físicas iban a ser un reto, pero uno que le apetecía afrontar y que estaba seguro que podía superar, lo que no quiere decir que siempre resultara ganador. Su profesión y su formación física garantizaban que así fuera. Pronto le quedó claro que la parte mental y emocional era también importante. En el concurso necesitas aliados, compañeros y, también necesitas a tus rivales, puesto que la supervivencia es importante para los concursantes, pero la convivencia es clave para los espectadores, que son quienes deciden quién se salva y quién regresa a casa.

Aratz estuvo en la isla 95 días, se quedó a las puertas de la final, casi podía tocarla con la punta de los dedos, pero no pudo ser. Perdió su duelo contra Alba y se quedó con las ganas de poder vivir la experiencia hasta el final, un sentimiento agridulce que pronto ha dejado atrás, quedándose con las buenas sensaciones y las amistades que ha conseguido llevarse. También con el reto de recuperar la figura. El cambio físico de Aratz Lakuntza Aratz estuvo en 'Supervivientes' durante 13 semanas, a lo largo de las que perdió 12 kilos. Sobre el papel y como espectador, no parece demasiado perder un kilo por semana, pero lo cierto es que es algo a destacar. La imagen con la que finalizó el concurso distaba mucho de aquella con la que llegó, puesto que no solo perdió peso y se veía más delgado, también perdió masa muscular y fuerza. Él mismo se encargaba de hacer un recopilatorio en sus redes sociales donde analizaba visualmente su evolución, una fotografía por semana donde quedaba reflejado este gran cambio, que define como "una locura".

El físico de Aratz Lacuntza en la primera semana de 'Supervivientes'

El cambio, visto en estas imágenes, parece menos impactante porque es progresivo, algo que también sucede durante el concurso. Hay algunos concursantes que destacan por sus cambios físicos e incluso resultan preocupantes, mientras que otros parecen vivir cambios más suaves. No es el caso de Aratz, puesto que, viendo el antes y el después (que también compartió en redes), es evidente que ha perdido mucha de la masa muscular que tenía, aunque a cambio parece que ha conseguido ponerse un poco moreno. Una vez que regresó a España no dejó que el tiempo pasara, una vez que lo importante estaba hecho (el reencuentro con su familia, con su pareja, con sus amigos y con su perro Pitx) no dudó en retomar sus rutinas deportivas para poder recuperarse físicamente lo antes posible. Ha vuelto a pasear por el monte, a correr durante largos trayectos y, sobre todo, a comer todo lo que su cuerpo necesita para estar en plena forma y evitar seguir viéndose como se vio por primera vez tras su paso por el concurso, una imagen que le impactó y no solo por la barba (y por lo pelirrojo).