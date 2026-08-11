La vida actual de Gabriela Guillén tras su paso por ‘SV’: su relación actual con Bertín Osborne y sus nuevos proyectos profesionales

Supervivientes 11 agosto 2026

Gabriela Guillén está haciendo nuevos planes para salir adelante y dejar atrás sus problemas económicos, algo en lo que le está apoyando Bertín Osborne

Todo lo vivido en 'Supervivientes' deja huella en quienes pasan por esa experiencia, porque resulta muy dura físicamente, pero también psicológicamente. Durante el tiempo que los concursantes pasan en la isla, tienen que acostumbrarse al hambre y los mosquitos, pero también tienen que aprender a convivir con ellos mismos. Hay ocasiones en las que hay poco más que hacer que pensar en todo lo pasado y hacer planes para el futuro. No es raro que, una vez finalizado el programa y de vuelta a la 'civilización', se planteen hacer ciertos cambios en su vida. En otras ocasiones, ni siquiera es una decisión personal, la vida que dejaron en stand by ya no es la misma a la que regresan, toca adaptarse y comenzar de nuevo en muchos aspectos. Hay cosas que nunca cambian, el amor y el cariño de sus seres queridos no es algo negociable y de eso se ha dado cuenta Gabriela Guillén, pero en lo profesional, no es raro que las cosas sean distintas. Algunas puertas se cierran y es el momento de abrir otras, las nuevas oportunidades están ahí para quien quiera buscarlas y, si por algo ha destacado Gaby a lo largo de su vida, es por saber cuidar de sí misma y de los suyos. Gabriela Guillén: muchos cambios en lo profesional No es un buen momento en lo profesional para Gabriela porque, una vez finalizada la experiencia en 'Supervivientes' 2026, ha tenido que hacer frente a muchos cambios profesionales, necesarios porque ya no puede contar con el negocio de estética que tanto trabajó por abrir en su momento.

Gabriela Guillén en el debate final de 'Supervivientes 2026'

"Al llegar de 'Supervivientes', me encuentro que no tengo empresa. Ha sido todo de repente", explicaba la propia Gabriela durante una intervención en 'El tiempo justo', presentado por Joaquín Prat. "Mi socia decidió irse, se llevó todas las cosas y dejó todo tirado. Se fue, desapareció y hasta hoy en día no sé nada de ella", algo que para ella es especialmente doloroso, no solo por lo económico, también por lo emocional, pues la consideraba casi una hermana. En 2024, Gabriela y su socia habían inaugurado su clínica en la Milla de Oro de Madrid, un negocio que ya no existe y que le ha dejado con una gran deuda que ascendería a unos 60.000 euros. Es Gabriela quien tiene que hacer frente al pago de los sueldos de los empleados, así como el alquiler y otros gastos propios de un negocio de estas características. Este duro golpe ha dolido, pero en lugar de quedarse lamiéndose las heridas, Gabriela ha puesto manos a la obra y ya tiene nuevos proyectos profesionales entre manos que verán la luz después del verano. Mientras tanto, va intentando solucionar los problemas actuales, "Voy resolviendo las cosas de manera que se presentan", decía la empresaria, según recogen en Diez Minutos. "Paso a paso, pagando las deudas, que las estoy pagando yo, y de momento estoy cubriendo los bonos que me faltaron". Mientras sigue dando los servicios que ya estaban pagados por sus clientes, planifica su nueva aventura, también relacionada con la estética. Además, como muestra en su cuenta de Instagram, ha hecho uso de sus conocimientos para ayudar a su amiga Ivonne Reyes en su recuperación, tras el accidente que la venezolana sufrió en Honduras.

Un proceso complicado, pero en el que se ha sentido muy arropada por amigos como El Turronero o el propio Bertín Osborne. "La verdad es que ahora tenemos muy buena relación y está muy implicado. Me apoya en todo lo que puede y muy bien". La relación actual de Gabriela y Bertín Osborne Tan buena parecía la relación entre ellos en los últimos tiempos que incluso provocó que surgiera la duda de si entre ellos había surgido de nuevo la chispa y le estaban dando una nueva oportunidad a su relación.

La relación actual de Gabriela y Bertín Osborne