Tres años y diez meses después, Belén Esteban vuelve a pisar un plató de Telecinco en '¡De viernes!' Un regreso muy esperado que 'La patrona' afronta con la misma fuerza de siempre, pero con más frentes abiertos que nunca. Entre ellos, Rosa Benito y su hija Rosario Mohedano , a quienes responde esta noche.

Ajenos a el regreso de Belén a la actualidad, Rosa Benito y Víctor Janeiro, actuales concursantes de 'Supervivientes All Stars', se despacharon sobre ella en Honduras. En esa conversación, la exmujer de Amador Mohedano le dedicó unas durísimas palabras a Belén Esteban, sobre la que aseguró que le hizo mucho daño, incluso, afirmó que "le repugnaba hablar de ella".

Por su parte, Rosario Mohedano, hija de Rosa Benito, dio la razón a su madre en su guerra con Belén Esteban y, al ser preguntada por ello en el plató de 'SV All Stars', declaró que "su madre se tendría que haber quitado antes a Belén del medio". También aseguró que Belén llegó a decir que ella "tuvo su mismo problema" (la drogadicción).

La impactante respuesta de Belén a Rosa Benito

Ahora, ha llegado el turno de Belén Esteban de responder a estas duras palabras. Lo ha hecho confesando un duro episodio que vivió con Rosa Benito en el pasado y del que tanto Lydia Lozano como Terelu Campos son testigos: "Voy a decir una cosa que a mi madre le va a doler muchísimo, pero la voy a contar y si es mentira pido a Terelu y a Lydia que, si miento, digan la verdad", ha comenzado diciendo.

"Cuando tuve el único problema que he tenido en mi vida, una adicción, de la cual salí hace muchísimos años por mi misma y por lo que tengo, la señora Rosa Benito cogió de la mano a Mila Ximenez y a Cristina, amiga y azafata de Jorge Javier y se las llevó al baño porque cuando hacía lo que no tenía que hacer hacia así con la mano y se caí algo al suelo". Es decir, según Belén, Rosa Benito quería que vieran lo que hacía. "Tan amiga mía que era...", ha añadido.

También ha negado que fuese ella la que que dijo que Rosario Mohedano tenía problemas con las drogas y señala directamente como responsable de contar esto a Antonio Tejado. Además, asegura que el problema entre ellas viene realmente tras una exclusiva de Rosario con unas declaraciones bomba sobre ella, asegurando que se reía de las desgracias de su madre: "Rosa lo vio y no me volvió a hablar", ha explicado Belén, quien también ha señalado algunas de las contradicciones de la exmujer de Amador Mohedano sobre su amistad.

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