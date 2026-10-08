Tras el enfrentamiento de la semana pasada, Beatriz Trapote tomará definitivamente la palabra en '¡De viernes!' y llega dispuesta a contarlo todo sobre sus vivencias con Belén Esteban: "Quiero decir las cosas como son. Vi mucha rabia en Belén. Me ha dado mucha tristeza verla así; no es capaz de enterrar el hacha de guerra".

Además, valorará las últimas declaraciones de Juls Janeiro y abordará qué relación mantiene con ella y con María José Campanario. ¿Cuándo han hablado por última vez?

Amador Mohedano estará también en plató para valorar las últimas manifestaciones de su exmujer, Rosa Benito, en el Puente de las Emociones en 'Supervivientes All Stars', en las que recordó los momentos más duros de su vida, marcados por el descubrimiento de diferentes relaciones que este mantenía con otras mujeres.

También abordará la guerra abierta entre Rosa Benito y Rosario Mohedano, por un lado, y Belén Esteban, por otro, y detallará los motivos de la ruptura: "Nosotros a Belén la teníamos como si fuera de la familia hasta le hizo daño a mi hija y a Rosa".

Rosario Mohedano estará en plató para comentar la última hora con imágenes inéditas de 'Supervivientes All Stars' junto a Isa Pantoja, Beatriz Trapote, Carlos Corbacho y los exconcursantes Laura Cuevas y Yulen Pereira.

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