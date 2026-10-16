La reacción de Beatriz Trapote al descubrir que Ivana Icardi nomina directamente a Víctor Janeiro

En una noche llena de emociones y sorpresas en 'Supervivivientes All Stars’ , también las nominaciones han tenido un giro de lo más inesperado. Tras decir adiós a Marta Peñate y Rubén Torres en su papel como capitanes y conocer la expulsión definitiva entre Chiqui y María Jesús Ruiz , los concursantes han tenido que nominar e Ivana Icardi como líder ha tomado una decisión trascendental .

Los concursantes leyendas han tenido que medirse entre ellos una vez deshechos los grupos y tras hacerse oficial la unificación, dando como resultado tres importantes nombres que se la juegan el jueves que viene. Uno de ellos y frente a todo pronóstico ha sido Víctor Janeiro y al conocer esa decisión, Beatriz Trapote desde el plató ha reaccionado de forma incontrolable.

A partir de ahora, los participantes competirán de tú a tú en todas las pruebas y se conocerán en una convivencia que para muchos es nueva. Sin embargo, más difícil será esta semana para los nominados. Los primeros nombres que han salido de sus votos han sido los de Damián Quintero y Asraf Beno. Una noticia que este último ha lamentado al conocer que se batirá en duelo con su amigo.

La reacción de Beatriz Trapote

Pero esa lista ha cambiado a partir de la decisión de Ivana Icardi. Tras lograr la victoria en un exigente juego y convertirse en líder ha tenido que nominar de forma directa a uno de sus compañeros y no ha dudado en decir el nombre y explicar su motivo.

“Voy a nominar a Víctor Janeiro porque Omar, pues hemos hecho una tregua con lo de la barbacoa, así que, como todavía no lo conozco, no he convivido con él, pues lo siento, no quiero tocar a las chicas, ya merecemos un descanso”, ha contestado la argentina.