La reacción de Beatriz Trapote al descubrir que Ivana Icardi nomina directamente a Víctor Janeiro

En una noche llena de emociones y sorpresas en 'Supervivivientes All Stars’, también las nominaciones han tenido un giro de lo más inesperado. Tras decir adiós a Marta Peñate y Rubén Torresen su papel como capitanes y conocer la expulsión definitiva entre Chiqui y María Jesús Ruiz, los concursantes han tenido que nominar e Ivana Icardi como líder ha tomado una decisión trascendental.
Los concursantes leyendas han tenido que medirse entre ellos una vez deshechos los grupos y tras hacerse oficial la unificación, dando como resultado tres importantes nombres que se la juegan el jueves que viene. Uno de ellos y frente a todo pronóstico ha sido Víctor Janeiro y al conocer esa decisión, Beatriz Trapote desde el plató ha reaccionado de forma incontrolable.
A partir de ahora, los participantes competirán de tú a tú en todas las pruebas y se conocerán en una convivencia que para muchos es nueva. Sin embargo, más difícil será esta semana para los nominados. Los primeros nombres que han salido de sus votos han sido los de Damián Quintero y Asraf Beno. Una noticia que este último ha lamentado al conocer que se batirá en duelo con su amigo.
Pero esa lista ha cambiado a partir de la decisión de Ivana Icardi. Tras lograr la victoria en un exigente juego y convertirse en líder ha tenido que nominar de forma directa a uno de sus compañeros y no ha dudado en decir el nombre y explicar su motivo.
“Voy a nominar a Víctor Janeiro porque Omar, pues hemos hecho una tregua con lo de la barbacoa, así que, como todavía no lo conozco, no he convivido con él, pues lo siento, no quiero tocar a las chicas, ya merecemos un descanso”, ha contestado la argentina.
Una noticia que ha sentado como un jarro de agua fría a Beatriz Trapote al conocerla desde el plató. La periodista no ha podido ocultar su sorpresa y disgusto al conocer que la argentina ha nominado a su marido Víctor Janeiro, dejando una imagen que no ha pasado desapercibida.
La cara de Beatriz Trapote ha reflejado el desconcierto y que no le ha sentado nada bien la noticia tras seguir con atención esa decisión de Ivana Icardi. “Abrimos la votación para la expulsión. Menuda expulsión el próximo jueves, Dios”, ha declarado Jorge Javier Vázquez diciendo los nombres de Damián Quintero, Asraf Beno y Víctor Janeiro al entrar también en esta lista.
Pese al disgusto tan visible por su reacción en plató, Beatriz Trapote tiene claro que esta semana es decisiva y que estará al lado de su marido en este momento complicado del concurso. La periodista ya ha advertido que se va a volcar en apoyarle y hará toda la campaña que sea necesaria para que Víctor Janeiro continúe en 'Supervivientes All Stars'.