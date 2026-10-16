María Jesús Ruiz y Chiqui han estado conviviendo como salvajes en 'Supervivientes All Stars' después de ser expulsadas en las últimas semanas, pero han tenido la oportunidad de ser las dos supervivientes en luchar por la repesca y que la audiencia haya votado entre ellas para decidir cuál vuelve a ser de nuevo concursante oficial y se une al grupo, que ya está unificado.
"Si me tengo que ir me iré orgullosa y si no me quedaré luchando. Yo no tengo pálpitos", aseguraba Chiqui mientras María Jesús explicaba no tener ni idea de lo que podía a pasar.
Y llegaba el momento de que Jorge Javier Vázquez entonase la frase que les comunicaba quién se quedaba y quién era la expulsada: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la repescada y, por lo tanto, vuelve a la aventura como concursante de pleno derecho sea... Chiqui".
Momento en el que Chiqui aseguraba "no creérselo" y muy emocionada agradecía a todo el mundo que le ha apoyado para poder seguir en Honduras. Todo mientras María Jesús Ruiz y sus compañeros se levantaban para abrazarla y darle la enhorabuena.
Pero esto también quería decir que la experiencia de María Jesús Ruiz en 'Supervivientes All Stars' y antes de marcharse de la palapa, quería decir unas palabras para despedirse después de que María Lamela le dijese algo: "Muchísimas gracias por formar parte de esto, ha sido un auténtico placer contar contigo, eres una bomba de carácter, de fuerza, de energía, una intensidad absoluta hecha persona, pero ha sido tremendo tenerte aquí, gracias por su paso por 'Supervivientes All Stars'.
Para que, finalmente, María Jesús cogiese su saco y saliese de la palapa para dar por terminado su paso por esta edición de la aventura más extrema de la televisión.