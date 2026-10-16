María Jesús Ruiz y Chiqui han estado conviviendo como salvajes en 'Supervivientes All Stars' después de ser expulsadas en las últimas semanas, pero han tenido la oportunidad de ser las dos supervivientes en luchar por la repesca y que la audiencia haya votado entre ellas para decidir cuál vuelve a ser de nuevo concursante oficial y se une al grupo, que ya está unificado.

"Si me tengo que ir me iré orgullosa y si no me quedaré luchando. Yo no tengo pálpitos", aseguraba Chiqui mientras María Jesús explicaba no tener ni idea de lo que podía a pasar.

Y llegaba el momento de que Jorge Javier Vázquez entonase la frase que les comunicaba quién se quedaba y quién era la expulsada: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la repescada y, por lo tanto, vuelve a la aventura como concursante de pleno derecho sea... Chiqui".