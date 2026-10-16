Supervivientes All Stars 16 octubre 2026

Los dos concursantes se han sincerado con Jorge Javier Vázquez sobre su acercamiento y han analizado los miedos que frenan a Arkano a dar el paso definitivo

La historia entre Ivana Icardi y Arkano sigue avanzando en 'Supervivientes All Stars' y los dos han dejado claro que entre ellos hay algo más que una bonita amistad. Después de protagonizar varios momentos de complicidad en Honduras, los concursantes se han sincerado sobre sus sentimientos durante una conexión en directo con Jorge Javier Vázquez, en la que han reconocido abiertamente que se gustan y que tienen ganas de besarse.

Una conversación en la que Ivana no ha podido evitar sonrojarse ante las preguntas del presentador y los comentarios de sus compañeros. "¡Ay, Jorge, qué vergüenza!", decía la argentina, mientras Yola Berrocal aseguraba que hacen "muy bonita pareja". Lejos de esquivar el tema, Ivana ha abierto su corazón y ha confesado lo importante que está siendo para ella esta experiencia: "Llevo mucho tiempo soltera. Afuera me cuesta mucho conocer gente, estoy siempre en mi rol de madre", ha explicado, reconociendo que está viviendo un momento muy bonito. "Yo tengo siempre mucho que agradecerle a 'Supervivientes'. Tú sabes que yo soy una enamorada del amor, Jorge. A mí me da igual aquí, fuera, dentro, lo que sea", ha añadido, dejando claro que no quiere renunciar a sus sentimientos por encontrarse dentro de un reality.

Arkano reconoce sus sentimientos por Ivana, pero confiesa sus miedos Sin embargo, Arkano parece necesitar algo más de tiempo para dejarse llevar. Jorge Javier se ha fijado en la mirada que el rapero le estaba dedicando a Ivana y no ha dudado en pedirle que la repitiera, provocando las risas de sus compañeros. "La estaba mirando como la miro siempre, con mucho amor, con respeto, con admiración. Para mí Ivana es una grandísima mujer", ha confesado el superviviente. Eso sí, Arkano también ha reconocido que los comentarios sobre su posible relación y la presión por protagonizar un beso delante de todos le generan cierta inseguridad. "Ya empezáis con 'beso, beso', con 'hacéis una bonita pareja' y a mí ahí es donde me surgen los miedos y donde me bloqueo", ha asegurado. Unas palabras que Jorge Javier ha comprendido perfectamente. El presentador ha señalado que, sin la presión de cumplir las expectativas de los demás, posiblemente todo fluiría de una manera mucho más natural. "Vosotros a vuestro puto rollo", les ha aconsejado, provocando el agradecimiento inmediato de Arkano.

Y ha sido entonces cuando el rapero ha dado un paso más al reconocer abiertamente la atracción que existe entre ambos: "Evidentemente nos gustamos, evidentemente tenemos ganas de besarnos". Eso sí, ha insistido en que apenas están empezando a conocerse y que no quiere precipitarse por la presión de estar rodeados de cámaras y compañeros. Ivana Icardi se muestra más lanzada: "¿Qué más quiere saber de mí?" Por su parte, Ivana ha dejado claro que ella no tiene tantos reparos a la hora de avanzar en su relación. De hecho, ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la conversación al bromear sobre todo lo que Arkano ya conoce de ella después de compartir su día a día en Honduras. "Yo no sé qué más quiere saber de mí, si se despierta a mi lado, me ve yendo al baño, me ve con estas pintas, Jorge. ¿Qué más quiere saber de mí? ¿El DNI, el pasaporte...?", ha soltado entre risas. La argentina ha reconocido que ambos tienen ritmos diferentes a la hora de afrontar lo que está surgiendo entre ellos. "Él va muy despacio, pero yo lo respeto. Yo soy muy lanzada, Jorge", ha asegurado.