Tras un mes acompañando a los concursantes, Marta Peñate y Rubén Torres han dicho adiós a su papel como capitanes para poner rumbo a España. En Honduras, los supervivientes ya forman parte de un mismo grupo gracias a la unificación en Playa Leyenda , pero antes de empezar esa nueva aventura, los capitanes se han despedido de todos ellos en una emotiva ceremonia que ha conseguido emocionar hasta las lágrimas a Jorge Javier Vázquez .

Antes de que María Lamela diera inicio a la 'ceremonia de despedida' en la playa, Marta Peñate y Rubén Torres han podido dedicarle unas palabras a todos sus compañeros en la Palapa. La canaria ha comentado que, aunque no venía "de una buena época" en su vida, les ha dado "lo mejor" de sí misma y se ha emocionado especialmente al dirigirse a Yola Berrocal.

"Es que Yola es una persona que no tiene ninguna doblez, es muy buena tía y me emociona mucho porque no la veo con maldad", ha asegurado la que fuera ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', consiguiendo emocionar también a Yola, que se ha lanzado a abrazarle y se ha deshecho en halagos con ella: "Eres una persona increíble, generosa, que me has aportado mucho".

Rubén Torres también le ha dedicado bonitas palabras a todos sus compañeros y le ha dado un abrazo a Rosa Benito por el vínculo que han creado: "Has sido como una madre, como una abuela aquí para mí"; y otro a Arkano, su gran amigo desde que participasen juntos en 'Supervivientes 2024'.

La emoción de Jorge Javier

Tras las despedidas en la Palapa, ha llegado el momento de que María Lamela les dedicase unas palabras en la playa para poner fin a su aventura para siempre. De Marta ha destacado su "intensidad" y su "entrega incansable" al concurso: "Gracias por poner cuerpo y alma a esta experiencia, y vivir cada día luchando hasta el final y demostrando que ser capitana es mucho más que liderar un equipo y es no rendirte nunca".

De Rubén Torres ha subrayado su fuerza, su constancia y su capacidad de liderazgo: "Sigue brillando con esa luz con la que has guiado a tu equipo, demostrando que los verdaderos líderes son aquellos que saben defenderse entre tempestades, gracias por ser compromiso, valentía y espíritu de superación". Mientras María Lamela dirigía tan bonitas palabras a los capitanes de 'Supervivientes All Stars 2026', Jorge Javier Vázquez se ha emocionado hasta las lágrimas en plató.

Tras el fin de la 'ceremonia de despedida', ha subrayado lo emocionante que ha sido el momento: "Cómo es este programa, llevo 15 temporadas presentándolo, desde el 2011, que se dice pronto, y me siguen emocionando ceremonias como esta, viendo a los concursantes cómo lo viven".

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