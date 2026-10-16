La recta hacia la unificación de los grupos está siendo marcada por las tensiones de la convivencia, las estrategias y los enfrentamientos entre los concursantes de 'Supervivientes All Stars'. En este contexto, Geraldine Larrosa, Dámaso y Lorenzo, defensores respectivamente de Yola Berrocal, Chiqui y Omar Sánchez, han querido mojarse para hablar de las últimas novedades del reality y defender a sus respectivos favoritos. La alianza de Yola Berrocal - que sigue desesperada por su pelo - y Asraf Beno, la actitud de Chiqui ante sus conflictos y el esfuerzo de Omar son algunos de los asuntos que han abordado.

Geraldine Larrosa defiende la alianza de Yola y Asraf

Geraldine Larrosa ha salido en defensa de su amiga Yola Berrocal y de su acercamiento a Asraf Beno en Honduras. La cantante consideró que la concursante tiene cualidades que pueden marcar la diferencia con respecto a sus compañeros en el concurso, desde su fortaleza hasta su capacidad para idear estrategias, sin olvidar el corazón que, a su juicio, demuestra cada día en la convivencia.

Tras varias nominaciones, quisimos saber si la artista cree que Yola está siendo infravalorada por sus compañeros, Geraldine reconoció que en ocasiones puede ser así. También defendió que la unión con Asraf responde a la necesidad de formar equipo y encontrar complicidad en unas condiciones especialmente duras. "La complicidad es superimportante", aseguró, convencida de que entenderse con una mirada puede ayudar a tomar decisiones.

Además, cree que Yola está afrontando esta edición de una manera más estratégica, sin perder su lado emocional, y confía plenamente en su capacidad para salir adelante incluso si tuviera que enfrentarse sola a la aventura.

Dámaso sale en defensa de Chiqui y carga contra Arkano: "Se está pasando"

Dámaso ha vuelto a mostrar su apoyo a Chiqui después de los últimos enfrentamientos con María Jesús Ruiz y Marta Peñate. Aunque reconoció que la concursante tiene un carácter fuerte y que le cuesta asumir algunos errores, destacó que su amiga también sabe pedir perdón y que, en su opinión, está siendo auténtica.