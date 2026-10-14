Supervivientes All Stars 14 octubre 2026

Tras ser expulsada de 'Supervivientes All Stars', Chiqui asume su nuevo papel como 'salvaje' y recibe una inesperada petición de Jorge Javier Vázquez

Este martes, en 'Supervivientes All Stars', hemos vivido una salvación que ha desembocado en la expulsión de Chiqui. Pero una expulsión con ciertos matices: la que saltara a la fama por 'GH 10' se ha convertido en la nueva 'salvaje' junto a María Jesús Ruiz y este jueves se verá las caras con ella en una repesca, en la que una saldrá expulsada de manera definitiva y la otra volverá de nuevo a ser concursante de pleno derecho.

Al comienzo del programa, María Lamela ha dado paso a la primera ceremonia de salvación de la noche, con Chiqui, Yola Berrocal, Omar Sánchez y María Jesús Ruiz sentados bajo un tridente que ha determinado su destino. Omar y Víctor Janeiro han visto cómo el líquido negro ha caído encima de ellos, por lo que han seguido nominados, mientras que, posteriormente, Yola Berrocal se ha salvado con un líquido blanco que ha caído por todo su rostro y cuerpo, certificando así que se ha librado de la temida expulsión de este martes. Una Yola que ha reaccionado de la manera más alegre: "Gracias, muchas gracias por dejarme aquí, voy a aprender... no me lo puedo creer. Es el sueño de mi vida". Más adelante, pasado el ecuador del programa, ha sido Omar Sánchez quien se ha salvado de la temida expulsión: "Muchas gracias, Canarias y España, esto va por ustedes, voy a seguir luchando aquí hasta el final. A mi familia, a mi sobrina y a todo el mundo que me apoya. ¡Vamos! Una semana más. Y a mi abuela".

La petición de Jorge Javier a Chiqui al saber que será la nueva 'salvaje' tras su expulsión: "Por favor, hazlo como tú sabes"