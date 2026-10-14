Este martes, en 'Supervivientes All Stars', hemos vivido una salvación que ha desembocado en la expulsión de Chiqui. Pero una expulsión con ciertos matices: la que saltara a la fama por 'GH 10' se ha convertido en la nueva 'salvaje' junto a María Jesús Ruiz y este jueves se verá las caras con ella en una repesca, en la que una saldrá expulsada de manera definitiva y la otra volverá de nuevo a ser concursante de pleno derecho.
Al comienzo del programa, María Lamela ha dado paso a la primera ceremonia de salvación de la noche, con Chiqui, Yola Berrocal, Omar Sánchez y María Jesús Ruiz sentados bajo un tridente que ha determinado su destino.
Omar y Víctor Janeiro han visto cómo el líquido negro ha caído encima de ellos, por lo que han seguido nominados, mientras que, posteriormente, Yola Berrocal se ha salvado con un líquido blanco que ha caído por todo su rostro y cuerpo, certificando así que se ha librado de la temida expulsión de este martes.
Una Yola que ha reaccionado de la manera más alegre: "Gracias, muchas gracias por dejarme aquí, voy a aprender... no me lo puedo creer. Es el sueño de mi vida".
Más adelante, pasado el ecuador del programa, ha sido Omar Sánchez quien se ha salvado de la temida expulsión: "Muchas gracias, Canarias y España, esto va por ustedes, voy a seguir luchando aquí hasta el final. A mi familia, a mi sobrina y a todo el mundo que me apoya. ¡Vamos! Una semana más. Y a mi abuela".
Finalmente, Chiqui y Víctor Janeiro se han visto las caras en un duelo frenético, hasta que Jorge Javier ha conectado con ellos para 'dictar sentencia' como portavoz de la audiencia: "Los espectadores han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea Víctor Janeiro".
La alegría por parte de Víctor Janeiro ha sido total, tanto en la Palapa como en el plató, con una Beatriz Trapote completamente eufórica. Pero, volviendo a Honduras, la emoción se ha apoderado de Chiqui, que ha pronunciado unas emotivas palabras: "Que sigáis fuertes. Esta aventura es súper fuerte. Ha sido muy heavy esta edición, hay que estar muy preparado tanto físicamente como psicológicamente. Espero que gane el mejor".
No obstante, María Lamela ha sorprendido a Chiqui con una inesperada noticia: "¿Sabes qué pasa? Que tú también tienes que seguir dándolo todo porque tú también te conviertes en salvaje. Vivirás sin absolutamente nada y dependerás de la voluntad de tus compañeros".
Además, Chiqui se medirá con María Jesús Ruiz en la repesca que tendrá lugar este jueves, en la que una de las dos volverá a ser concursante de pleno derecho. Todo esto y mucho más, este jueves, en 'Supervivientes All Stars'. ¡No te lo pierdas!