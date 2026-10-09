"Ya mismo me ducho. Lo he pasado muy mal con la higiene porque yo soy muy limpia" , le señalaba a María Lamela tras coger su saco. Sin embargo, lo que ella no se esperaba era el giro de 180 grados que le iba a suceder.

María Jesús se convertía en la expulsada de la noche de ' Supervivientes All Stars ' y se despedía de sus compañeros, especialmente de Ivana Icardi y Chiqui, con quien había formado una amistad.

La expulsada descubre su nueva función en Honduras

María Jesús volvía a conectar con Jorge Javier al salir de la palapa y le contaba las ganas que tenía de reencontrarse con su gente.

Frente a ella se encuentra una bandeja y el presentador le pide que la abra presuntamente para encontrar debajo su comida favorita.

No obstante, la recién expulsada se encuentra una cosa muy distinta: un saco donde se puede leer la palabra "salvaje".

"Ya no eres concursante de 'Supervivientes All Stars' pero no te vuelves a España. A partir de ahora vas a sobrevivir como salvaje. No pertenecerás a ningún equipo y sobrevivirás moviéndote entre las zonas de los dos grupos. No disputarás los juegos y tampoco tendrás nada de dotación, ni comida", le revela Jorge Javier.

Una noticia que cae como un jarro de agua fría sobre María Jesús, que niega constantemente con el dedo al ser una noticia que le pilla totalmente desprevenida.

María Jesús se prueba su nueva vestimenta

Ya vestida de salvaje, María Jesús confiesa su deseo de volver a España inmediatamente. Sin embargo, Jorge Javier logra convencerle asegurando que puede "robar comida a todo el que se le ponga por delante".

Además, le pide que venda su nueva vestimenta como si un conjunto de su tienda se tratara en tan solo 15 segundos.

"Este es un 'outfit' de alta costura que está compuesto por cuatro piezas: lleva la banda, los atrezzos, el sujetador y la falda con una cola maravillosa para realzar tu silueta", indica posando para que todos los espectadores puedan apreciarlo.

La salvaje se reencuentra con sus compañeros

Tras las nominaciones, María Jesús Ruiz vuelve a la palapa con sus compañeros. Es en este lugar donde les informan de cuáles serán sus condiciones a partir de ahora.

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