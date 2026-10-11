Supervivientes All Stars 12 octubre 2026

La concursante se ha abierto como nunca en el puente de las emociones de 'Supervivientes All Stars', donde ha recordado el duro episodio que vivió durante cinco años: "Fue lo peor"

Chiqui se ha enfrentado a un puente de las emociones en 'Supervivientes All Stars' en donde se ha abierto como nunca en televisión, con confesiones que jamás había contado y declaraciones que nos hacen conocerla un poco más. Y es que ni el tiempo ni el tremendo oleaje han impedido que Chiqui protagonice uno de los puentes de las emociones más sinceros y emotivos que hemos escuchado y visto en la historia de 'Supervivientes All Stars'.

En primer lugar, Chiqui ha pisado el peldaño 'Infancia', en donde directamente ha recordado —no sin antes dejar claro que ha sido muy feliz gracias a sus padres— el bullying que sufrió en el colegio. "Se metían con mi físico", ha señalado Chiqui. No obstante, el hecho de tener a su madre y de recibir la educación que recibió ha hecho que Chiqui tenga unos valores muy grandes que ha enseñado también a su hija. "Yo soy diferente y ellos me enseñaron a quererme como soy, diferente. No por eso soy menor que nadie", ha apuntado la concursante. Chiqui y su gran lección de vida Y es que ha sido aquí donde Chiqui nos ha dejado una gran lección de vida: "Cada uno tiene que ser como sea. Hay que quererse y no hay que señalar a nadie porque sea más alto, más bajo, más delgado... la gente tiene que ser como es y quererse a uno mismo". "Hay que ser feliz como uno es", ha añadido Chiqui. Posteriormente, Chiqui ha recordado su etapa en 'Gran Hermano', en donde hay un claro punto de inflexión en su vida y a cuyo reality acudió tras atravesar una crisis emocional con su expareja: "Salté a la fama y ahí empezó mi recorrido en televisión. Casi 15 años... ahí fue mi esencia y donde me conocisteis todos".

Chiqui confiesa en el puente de las emociones de 'SV All Stars' el infierno que vivió durante cinco años: "No me lo voy a perdonar nunca"

Después de su paso por 'Gran Hermano', Chiqui ha protagonizado una serie de confesiones inéditas en televisión, abriéndose en canal y mencionando el momento de su vida más duro. Antes de eso ha recordado que la gente se piensa que cuando un famoso sale de un reality es rico, y no es así: "Me he tirado desde las 8:00 de la mañana hasta las 20:00 horas de la tarde". "Ese programa me enseñó mucho... lo agradezco un montón", ha añadido Chiqui. La concursante también ha abarcado todo el tema de los complejos y cómo los ha afrontado, dejando claro que, una vez más, gracias a su madre se ha "querido como era": "Yo no voy a cambiar mi personalidad. Me tomo siempre las cosas en positivo. La persona que esté a mi lado tiene que quererme como soy".