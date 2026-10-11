Los negocios de Chiqui más allá de la televisión: de la discoteca que fracasó a la peluquería canina

Supervivientes All Stars 11 octubre 2026

No solo ha sido concursante de 'Gran Hermano', 'Supervivientes' y reportera en televisión, Chiqui ha tenido muchas profesiones y no ha tenido miedo a nada

Hacía tiempo que Chiqui quería volver a trabajar en televisión y es algo que ella misma ha contado siempre que ha tenido ocasión. Por eso no sorprende que, ante la posibilidad de formar parte de 'Supervivientes All Stars', aceptara la propuesta aun sabiendo lo que ello implicaba. No es la primera vez que participa en el concurso, pero es probable que olvidara el hambre que se pasa, así como otras incomodidades. También es posible que se acordara perfectamente y, a pesar de ello, quisiera darse una nueva oportunidad en este concurso, ahora que es una persona muy diferente a la que era en 2014. Ahora es madre por partida doble y está divorciada desde hace años, desde que tomó la decisión de separarse de quien había sido su pareja durante 13 años, Borja Navarro.

La experiencia en Honduras será muy distinta, pero es una gran oportunidad para volver a dedicarse a lo que tanto le gusta, después de haber pasado por varios trabajos desde que salió del 'Gran Hermano' que le dio la fama y que nada tenían que ver con la televisión. Los negocios de Chiqui más allá de la televisión Fue gracias a 'Gran Hermano' que la audiencia pudo conocer a Almudena Martínez, ella fue una de las habitantes de la famosa casa y eso le abrió las puertas a una nueva vida. Hasta el momento, ella había demostrado ser más que capaz de salir adelante y ya había trabajado en un supermercado como cajera, reponedora, pescadera, carnicera y panadera. Su paso por el concurso le ofreció nuevas oportunidades y ella las aprovechó todas, aunque no siempre la fortuna estuvo de su lado. Después de salir de 'Gran Hermano', regresó a su tierra natal y en Murcia abrió un local nocturno, una discoteca y pub junto a un socio que resultó no ser tan fiable como ella pensaba. Durante una entrevista concedida en la época, señaló que había sido una ingenua, porque su socio le había traicionado y le había dejado con una deuda de más de 10.000 euros. "El socio desapareció y me quedé yo sola con todo el marrón", desvelaba. No fue su único intento como empresaria, pues ella siempre ha estado más que dispuesta a intentar cosas nuevas. Amante de los animales, se preparó para ello y después abrió una peluquería canina, también en su tierra. También tuvo que cerrarlo, porque no resultó rentable.

Siempre dispuesta a reinventarse y sin miedo a probar nuevas experiencias, en 2023 contaba que había dado un giro profesional y que había pasado a dedicarse a la venta de juguetes sexuales. "Vendo juguetes sexuales, productos eróticos, vibradores, consoladores, lubricantes…", explicaba sobre esta nueva faceta profesional, que podía realizar desde su domicilio. Este empleo no era suficiente y por eso, mientras vendía estos productos, se estuvo formando para abrir una lavandería industrial. "He realizado un curso de cuatro meses sobre tintorería, productos químicos, lavado, todo lo que se necesita saber para abrir ese tipo de negocios", dijo en su momento. Sin embargo, donde más tiempo estuvo trabajando fue en un concesionario de coches, como vendedora de vehículos. Un trabajo que dejó por cuestiones personales y por decisión propia, tal y como desveló en una reciente entrevista con 'Lecturas'. "Cuando falleció mi madre, me cogí la baja. Ahora dentro de lo que cabe, estoy bien. Estoy buscando trabajo porque ya me encuentro con fuerza. Me fui de la empresa para no causar problemas", explicaba sobre los motivos por los que ya no trabaja en el concesionario. "No quiero arrastrar a nadie y tengo las puertas abiertas si quiero volver".