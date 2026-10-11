Rosario Mohedano, en la parte de 'Supervivientes: Conexión Honduras' de Mediaset Infinity ha hablado con Jorge Javier Vázquez sobre la parte más personal de su madre, Rosa Benito, desde su relación con el que es su padre, Amador Mohedano, al momento en el que llegó a conocer a otro hombre, aunque no llegó a más.
Después de responder a si le gustaría que la historia entre Belén Esteban y su madre se quedase como hasta ahora, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Rosario Mohedano por lo que dijo su padre, Amador Mohedano en su entrevista en '¡De Viernes!' como que le gustaría tener una relación más fluida con Rosa, esta se pronunciaba:
"Eso no me extraña, a mí me encantaría que tuvieran una relación más normal, han sido muchos años los que llevan juntos, tienen 4 hijos en común, nietos y tenemos vida juntos. Mi madre sabe de mi padre por nosotros y al contrario. De hecho, en el confinamiento me traje a mi padre en Madrid, estuvo con nosotros en casa y vi un acercamiento entre ellos, lo que pasa que también han pasado muchas cosas y creo que si tienen una conversación pendiente. Esa si que me gustaría que la tuvieran".
Cuando Rosario Mohedano apuntaba ante la pregunta de si Amador sigue enamorado de Rosa, que lo que tiene claro es "que ha sido el amor de su vida" y algo más: "Mi madre no ha estado con nadie más que con mi padre". Pero Jorge Javier le volvía a preguntar si no había tenido ningún flirteo con nadie y Rosario daba para atrás: "No terminó en nada, pero sí creo que hubo un roneo con un chico, no llegó a nada porque mi madre no tenía esa seguridad, creía que no era verdad, que podía ir a televisión y que era lo que quería es persona, no le dio oportunidad. Yo no le conocí y le animaba a que se diera una alegría, pero no se la dio".