Marta Peñate se está viendo completamente superada en las últimas horas en 'Supervivientes All Stars 3'. Y es que después del 'asalto' sin precedentes que protagonizó su equipo y de las sanciones que han recibido al respecto, la colaboradora e influencer está atravesando su peor momento, cuestionándose incluso si debería haber ido o no en un primer momento a esta experiencia tan frenética y extrema que están viviendo los supervivientes.
"¿Qué te crees que no pienso en robar? Desde que me dijeron que me castigaban sin comer pensé en volver a robar. Imaginaos lo mal que estoy... estoy desesperada. Llevo tres semanas aquí y todos los días pienso en abandonar, todos", ha subrayado una Marta Peñate que asegura que está viviendo esto en el "peor momento de su vida".
"No pensaba que me iba a sentar así. Pensaba que después de haber vivido todo lo que he visto era suficientemente fuerte. Pero no lo soy", ha indicado la concursante y colaboradora, envuelta en lágrimas, que cree que no debería haber ido a Honduras.
Además, le ha dado un zasca a Rubén Torres por sus palabras cuando todo salió a la luz, asegurando que él no lo habría hecho (el robo): "¿En serio? Sabes el momento en el que vengo de mi vida y te pones así... la culpa es mía por haber venido".
Ya durante la gala, Sandra Barneda le ha dado paso a una Marta Peñate que apenas ha podido articular ninguna palabra, rompiendo a llorar desde el primer instante: "Pienso mucho que no era el momento para venir, quizás... no paro de pensar en eso, que quizás no era mi momento para volver".
"Después de, creo, vivir el peor verano de mi vida, pensé que esto me lo iba a comer y que me iba a sentar hasta bien. Pensaba que iba a ser pan comido y me equivoqué. Me he equivocado y para mí ha sido un error venir, sinceramente, pero apechugo. No voy a irme por ego", ha dicho Marta Peñate, con los ojos llenos de lágrimas.
Sandra Barneda le ha dedicado unas palabras de apoyo: "Creo que has estado en muchos agujeros negros y al final está la luz. Ahora mismo estás en un agujero negro mental y tienes que atravesarlo. Es durísimo, pero por favor, hazlo. Sal de ese bucle. Lo sabes porque has vivido cosas muy duras. Tú lo sabes, ¿vale?".