Supervivientes All Stars 06 octubre 2026

María Jesús Ruiz y Curro forman un gran equipo y esto lo han demostrado en los buenos momentos, pero también en los que han sido más complicados para ellos

María Jesús Ruiz nunca ha tenido problemas para sumarse a retos que parecen complicados, por eso aceptó participar por primera vez en 'Supervivientes' y por eso ha regresado años después a 'Supervivientes All Stars'. Las cosas han cambiado mucho en la vida de la miss desde ese primer concurso en el que dejó al público asombrado al optar por raparse la cabeza a cambio de comida, aunque no lo suficientemente asombrado como para hacerla ganadora. Hay ciertas cosas que no cambian, como el amor infinito que siente por sus dos hijas, pero otras que sí son distintas, como el hombre que está a su lado y con el que comparte su vida. Curro Rodríguez se ha convertido en alguien esencial en la vida de María Jesús, por defender su amor se distanció de su familia, aunque por suerte con el tiempo ha recuperado la relación con sus padres y hermanos.

Un proceso largo y complicado que hizo que en su boda no estuvieran presentes, "Este es un tema que me duele mucho, mi madre y mis hermanos no vinieron a mi boda", reconocía en su momento la propia María Jesús durante una intervención en 'Fiesta'. "No aceptan a Curro por cómo empezó nuestra historia, todo eso de que él estaba casado cuando empezamos y me lo ocultó". Ahora eso ya forma parte del pasado y las cosas entre ellos están solucionadas. Con Curro prometió pasar el resto de su vida, compartir lo bueno y lo malo, estar a su lado en la salud y la enfermedad… y hasta el momento lo ha cumplido. Estar en los momentos buenos es sencillo, pero María Jesús no dudó en estar junto a su pareja cuando en enero de 2025 tuvieron que ingresarle en la Unidad de Ictus, un momento muy duro para ambos que afrontaron juntos.

El momento más duro que vivieron María Jesús Ruiz y Curro El comienzo del año siempre se vive con cierta ilusión, esperando poder dejar atrás los problemas del pasado y deseando que el año que comienza traiga cosas buenas, se vive con ilusión. Fue en enero cuando el matrimonio formado por María Jesús Ruiz y Curro Rodríguez tuvo que afrontar uno de los momentos más duros de su vida cuando Curro sufría un episodio de parálisis facial.

No lo dudaban y ponían rumbo al hospital, donde le ingresaban en la Unidad de Ictus para poder hacer averiguaciones sobre las causas de la parálisis. La pareja informaba en redes sobre la situación que afrontaban, algo que hacían con entereza, pero también con bastante angustia. "Estamos en la unidad de ictus", confirmaba María Jesús lo sucedido. "Curro sufrió este pasado martes un episodio de parálisis facial y desde entonces estamos muy pendientes de su evolución". Los médicos llegaban a la conclusión de que no se trataba de un ictus y que probablemente la parálisis estaba provocada por el síndrome de Guillain-Barré. Fueron muchas pruebas y muchos momentos de angustia, no tener un diagnóstico claro provoca cierta inseguridad. Finalmente, llegaron a la conclusión de que era el síndrome que sospechaban y sobre él hablaba el propio Curro una vez que ya recibió el alta y continuó en casa con su tratamiento. "Este síndrome es una enfermedad rara donde el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error los nervios", explicaba sobre esta enfermedad poco habitual. "Normalmente comienza con debilidad o sensaciones extrañas en los pies y las manos, y, en algunos casos, puede llevar a parálisis. En mi caso, me está afectando la parálisis facial y algunos otros síntomas, pero estoy recibiendo el tratamiento adecuado y, aunque es duro, estoy mejorando poco a poco". Las mejoras eran un alivio para él, pero también para su mujer, quien confirmaba en ¡De viernes! que las cosas iban mejor, por suerte: "Está mejor, ya lleva a rajatabla el tema de los requisitos médicos, está siguiendo su medicación y está muy bien. Ahora a cuidarse". La recuperación fue un proceso lento, pero en el que María Jesús estuvo muy pendiente de su marido en todo momento, algo que él apreció enormemente: "Es mi roca. Está a mi lado en todo momento", decía sobre su mujer.