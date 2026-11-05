La participación de Rosa Benito en ‘Supervivientes All Stars’ está dando mucho que hablar, no solo por su concurso, sino también por las declaraciones que ha hecho desde Honduras. La colaboradora ha dejado entrever que podría haber llegado el momento de despedirse de la televisión después de muchos años delante de las cámaras. Una posibilidad sobre la que los colaboradores se han pronunciado y que ha generado opiniones muy diferentes.

¿Será esta su retirada definitiva o volverá a los platós más pronto que tarde? Algunos no terminan de creerse que Rosa vaya a alejarse por completo de la pequeña pantalla. “Todos vuelven y están en su derecho”, apuntó Adriana Dorronsoro, que considera que todavía tiene mucho que ofrecer. Otros, sin embargo, no descartan que la exsuperviviente haya decidido cerrar esta etapa y centrarse en otros proyectos. “No me extrañaría que dejase la televisión”, dijo su compañero Pepe del Real, colaborador de ‘Vamos a ver’.

También hay quienes creen que su regreso a Telecinco podría estar relacionado con una nueva etapa familiar y profesional, dejando espacio para que su hija Rosario Mohedano sea ahora quien tenga mayor protagonismo. Eso sí, hay algo en lo que varios coinciden: aunque anuncie su retirada, una buena oferta podría hacerla cambiar de opinión.

El concurso de Rosa Benito también divide opiniones

Más allá de su posible despedida, los colaboradores han valorado su paso por Honduras. Con 70 años, Rosa se ha enfrentado a las duras condiciones del reality y ha demostrado su capacidad para superar las pruebas. Algunos tertulianos han querido destacar su valentía y su actitud en la aventura: “Es una superviviente nata de la vida”, mientras que otros consideran que podría haber aprovechado mejor sus virtudes.

Su comportamiento también ha sorprendido a quienes la conocen desde hace años. Pero las opiniones han variado sobre sus enfrentamientos, sus reacciones y algunas de las historias personales que ha sacado a relucir durante el concurso: “Hablar no es gratis y hablar tiene consecuencias”.

El motivo por el que Omar sigue hablando de Anabel: "Te conocemos"

Otro de los asuntos que ha protagonizado el debate es la relación entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja. Las últimas declaraciones del exsuperviviente sobre su historia con la sobrina de Isabel Pantoja han vuelto a poner el foco en una relación que parecía haber quedado atrás. ¿Tiene todavía algo pendiente que resolver con su exmujer?

Los colaboradores tienen opiniones enfrentadas. Mientras algunos creen que Omar todavía tiene una espinita clavada y necesita contar todo lo que lleva dentro, otros consideran que Anabel ya ha pasado página y no tiene intención de retomar ningún tipo de vínculo: “Creo que él se quedó ahí estancado”, apuntó uno de los colaboradores.