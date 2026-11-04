Este martes ha tenido lugar, como en cada 'Supervivientes. Tierra de Nadie' , una nueva ceremonia de salvación tras las pasadas nominaciones : Asraf , Chiqui y Yola Berrocal se han enfrentado a su futuro en el reality de Telecinco bajo el temido tridente de Honduras : "Es momento de descubrir quién se salva esta noche, cada vez más cerca del final", ha dicho María Lamela .

La primera superviviente que ha sido nombrada por la presentadora desde Honduras para continuar nominada y enfrentarse, así, a la expulsión definitiva de este jueves ha sido Yola Berrocal. Ha sorprendido la reacción de Rosa Benito, que se ha tapado la cara al ver que el líquido negro caía encima de su archienemiga.

La salvación ha quedado reducida a un frenético duelo entre Chiqui y Asraf. "El siguiente superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Yola Berrocal en la expulsión definitiva del próximo jueves es... ¡Chiqui!", ha indicado María Lamela, lo que se ha traducido en una nueva salvación de Asraf.

Asraf, completamente eufórico en 'SV All Stars'

Un Asraf que lo ha celebrado como si fuera la primera vez que se salva: "¡Bien, gracias a todos, sois mi motor, sois mi energía, los que me animáis a estar aquí, desde la primera semana que me nominaron y querían que estuviera fuera, aquí estoy, hasta la final, nos vemos allí, os quiero, os amo!", ha dicho, completamente eufórico.