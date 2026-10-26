Asraf Beno, como el resto de sus compañeros, se ha enfrentado a 'La mesa de las tentaciones' de 'Supervivientes All Stars' y ha aceptado la penitencia de quitarse toda la barba para poder hablar con Isa Pantoja en directo, momento en el que ha hecho una petición que su pareja no se esperaba.
Mientras Rosa Benito estaba manos a la obra quitando la barba a su compañero, Asraf escuchaba la voz de Isa Pantoja, con lo que se mostraba muy emocionado. Ella le daba el aliento que este necesita después de más de 40 días de supervivencia y él preguntaba por cómo está todo fuera, en especial ella, su hijo en común, y Albertito: "Os echo mucho de menos". Y ella quería dejarle claro que ambos se acuerdan mucho de él y le relataba las cosas que ha aprendido a hacer el pequeño en el tiempo que lleva fuera.
Con la emoción y al poder hablar con ella, Asraf no dudaba en hacerle una petición que incluso a la propia Isa la dejaba en 'shock': "Quiero tener otro hijo contigo". Algo a lo que ella respondía desde el plató: "Cuando vengas lo hablamos. Vienes con ganas de marcha, ¿eh?"
"Te da mucho tiempo a pensar en muchas cosas y lo que tengo claro es que eres el amor de mi vida, quiero estar siempre juntos, me has dado algo precioso que es Alberto y Cairo, quiero ampliar la familia contigo porque es mi familia", le decía él, unas palabras que llegaban mucho a Isa: "Qué bonito".
Y ya hablando solo con Isa Pantoja en plató, Jorge Javier Vázquez le preguntaba por si en algún momento habían hablado sobre ampliar la familia y ella se sinceraba: "Es verdad que yo si estaba medio convenciéndole porque quería tener un tercer bebé y me alegro mucho de que lo haya pensado". Asegurando que todavía "no estaban en ello", pero que las ganas no faltan.