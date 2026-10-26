Asraf Beno, como el resto de sus compañeros, se ha enfrentado a 'La mesa de las tentaciones' de 'Supervivientes All Stars' y ha aceptado la penitencia de quitarse toda la barba para poder hablar con Isa Pantoja en directo, momento en el que ha hecho una petición que su pareja no se esperaba.

Mientras Rosa Benito estaba manos a la obra quitando la barba a su compañero, Asraf escuchaba la voz de Isa Pantoja, con lo que se mostraba muy emocionado. Ella le daba el aliento que este necesita después de más de 40 días de supervivencia y él preguntaba por cómo está todo fuera, en especial ella, su hijo en común, y Albertito: "Os echo mucho de menos". Y ella quería dejarle claro que ambos se acuerdan mucho de él y le relataba las cosas que ha aprendido a hacer el pequeño en el tiempo que lleva fuera.