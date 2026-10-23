La expulsión entre Víctor Janeiro y Damián Quintero provoca un emocionante momento en la palapa: "Nos da mucha pena que te vayas"

Supervivientes All Stars 23 octubre 2026

María Lamela, Jorge Javier Vázquez y todos los concursantes se han sumado a la despedida del expulsado de esta semana en 'Supervivientes All Stars' provocando un emotivo momento durante la gala

Tras la salvación de Asraf Beno el pasado martes, quedaba en un durísimo duelo entre Víctor Janeiro y Damián Quintero para la expulsión de esta semana, la que se ha resuelto en la gala de 'Supervivientes All Stars' siendo la más ajustada de la edición hasta el momento. Con muchos nervios y las emociones a flor de piel, Víctor y Damián afrontaban esta complicada noche. Y es que, ambos antes de cerrarse las votaciones recibían el alegato a favor de sus defensoras, sus mujeres que estaban en plató. Provocando incluso este momento las lágrimas del hermano de Jesulín de Ubrique al escuchar las palabras de Beatriz Trapote, en las que también mencionaba a su madre, Carmen Bazán.

Y llegaba el momento. Con Víctor y Damián en pie, Jorge Javier Vázquez les comunicaba la decisión de la audiencia: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido, con sus votos en la app de Mediaset Infinity, que el concursante salvado sea... Víctor". Por tanto, Damián Quintero se ha convertido en el expulsado. Víctor y Damián se fundían en un sincero abrazo y tras esto el resto de los concursantes se levantaban para despedirse del expulsado y dar la enhorabuena al que continuaba en la aventura, algunos visiblemente sorprendidos con la marcha de su compañero. La emotiva despedida de Damián en la palapa Y cuando Damián se ponía al lado de María Lamela para despedirse, la presentadora aseguraba que a todos "les daba mucha pena" su marcha: "Tenemos que decir que ha sido increíble por tenerte aquí, gracias por volver a la aventura, has sido un titán en las pruebas, lo has dado todo y no te has callado nada. Gracias por vivir la experiencia, eso es lo que nos gusta de la gente".

"A mí también me da mucha pena, hay que reconocer que sois un equipazo. Lo he dado todo, con este grupo tenemos nuestros más y nuestros menos, pero creo que todos son buenas personas", entonaba Damián. Y Jorge Javier Vázquez también quería decirle unas palabras: "Sabes que me gustaste muchísimo en tu edición, me has gustado también muchísimo en 'Supervivientes All Stars', eres un concursante ideal de este reality, te vamos a echar de menos. Ha sido un placer volver a trabajar contigo, ojalá tengamos el placer de contar contigo en otros programas".