Supervivientes All Stars 26 octubre 2026

Omar Sánchez, Ivana Icardi, Víctor Janeiro y Asraf Beno sorprenden con sus radicales cambios de imagen en la mesa de las tentaciones

'Supervivientes All Stars' ha presenciado este domingo unos radicales y sorprendentes cambios de look en la clásica y esperada 'Mesa de las Tentaciones'. Los concursantes se han visto envueltos en diversos dilemas por los que, a cambio de hacer diferentes retos, han ido consiguiendo comida y sorpresas de familiares y seres queridos, entre otras cosas. Y dilemas que han pasado por cambios de look y, también, por alguna que otra performance que nos ha dejado auténticos momentazos. Omar Sánchez ha dado el pistoletazo de salida a 'Mesa de las Tentaciones' y ha acabado con la mitad del pelo y la barba rapados a cambio de comida, de ir en taparrabos y de ver un vídeo de su abuela. Su nuevo look ha dejado en shock a sus compañeros: "Miren cómo estoy", ha dicho Omar, tras lo que ha lanzado un mensaje directo: "Muchas gracias, España".

Víctor Janeiro es otro de los que se ha visto las caras con Rosa Benito y la maquinilla, acabando sin cejas y en taparrabos, haciendo un paseíllo clásico de torero... ¡a cambio de un corte de cejas! También ha conseguido comida y ha podido ver un vídeo de sus hijos que le ha emocionado muchísimo. Ivana Icardi ha sido una de las que, sin duda, más ha sorprendido. La hermana de Mauro Icardi ha protagonizado un cambio de look radical, cortándose el pelo y tiñéndoselo de moreno. La concursante se ha llevado una parrillada argentina y ha tenido la oportunidad de ver un vídeo de su hija a cambio de aceptar, además, vivir hasta el jueves con un conjunto de cocos y un tanga de hojas.

Y luego ha estado Asraf Beno, que ha acabado con una cresta "a lo punk" y afeitándose la barba, además de con parte del cuerpo depilada. A cambio, se ha llevado dos kebabs y ha podido hablar ni más ni menos que con Isa Pi, a quien le ha hecho una petición que no ha pasado desapercibida. Este martes, en 'SV. Tierra de Nadie', el resto de 'Mesa de las Tentaciones' Yola Berrocal ha "cerrado" la 'Mesa de las Tentaciones' con dos porciones de tarta, unos chorizos y una emotiva llamada con su hermano. A cambio, Yola ha aceptado raparse y Rosa Benito, con quien ha tenido sus más y sus menos durante el programa, le ha cortado las puntas. En el próximo programa, veremos el resultado del cambio de look de Yola, al completo.