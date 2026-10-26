Cuando Víctor Janeiro ha decidido en ' la mesa de las tentaciones ' ponerse un atuendo de lo más sexy con el que tendrá que estar en la playa los próximos días para poder hablar con sus hijos, Beatriz Trapote ha hecho una confesión sobre su marido en el plató de 'Supervivientes All Stars'.

Jorge Javier Vázquez, al ver este momentazo del superviviente ha preguntado a Beatriz si su marido es muy presumido y si es muy atrevido con la ropa íntima, algo a lo que ella confesaba que se pone "lo que ella le compra", lo que detallaba: "Le compro cosas con corazoncitos, siempre lleva fucsia, verde amarillo, ¿no me ves a mí con mucho color?"

Beatriz Trapote, sobre su marido: "Le gusta ir sin ropa interior"

Momento en el que Beatriz no dudaba en confesar algo más: "Tiene una obsesión y es que le gusta ir sin ropa interior, al libre albedrio". Algo que dejaba sorprendido a Jorge Javier y preguntaba a Rappel por esto: "¿Significa algo eso? Y esto provocaba un divertido momento en el plató durante la noche de 'Conexión Honduras'.