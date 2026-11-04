Supervivientes All Stars 04 noviembre 2026

Rosario Mohedano ha reaccionado a las palabras de su madre, Rosa Benito, en Honduras sobre Rocío Jurado, su hija y todo lo relacionado con la herencia, algo que ha terminado con la reflexión del presentador

Rosa Benito sigue hablando en Honduras sobre lo que vivió con Rocío Jurado, entre estas cosas las tensiones que se dieron en el último concierto de la cantante o algunos detalles de la herencia, lo que ha provocado la reacción de Rosario Mohedano en plató y la reflexión ante esto de Jorge Javier Vázquez. "La heredera no quería que cantase mi hija en ese especial, imagínate el disgusto de mi cuñada", aseguraba Rosa a sus compañeros refiriéndose al último concierto de dio Rocío Jurado con varios artistas invitados, pero negaba que este fuera el punto de inflexión de que dejase de hablarse con la hija de la cantante, con la que ha explicado que tuvo una gran relación: "Es una persona que me quería muchísimo, pero cuando te hace falta dinero vendes a tu familia. Nos dejamos de hablar desde la herencia porque ella lo quería todo y jodi* porque su madre le dio lo que le tuvo que dar".

Rosario, tras las palabras de su madre: "Estoy en una tesitura que no me hubiera gustado verme nunca" "Estoy en una tesitura que no me hubiera gustado nunca verme, creo que si mi madre quería hablar de esto que se hubiera hecho un '¡De Viernes!' y hubiese defendido ella sus palabras y no yo. No me gusta verla así y no me gusta verme aquí así, si yo hubiese querido aclarar muchas cosas me hubiese sentado en un plató de televisión", era la primera reacción de Rosario Mohedano al escuchar estas palabras de su madre, la que se pronunciaba sobre si le prohibieron cantar en el último concierto de su tía: "Cuando pasó el tiempo alguien de televisión me dice: 'Me dolió mucho cuando me enteré de que tu prima Rocío no quería que cantaras'. La pregunté a ella directamente y me dijo: 'Si piensas eso es que no me conoces', pero luego ella dijo en la docuserie que ella no quería que cantase". Además, Rosa Benito también ha hablado de cómo fue el reparto de la herencia de Rocío Jurado: "Una de las cosas que decía ella era: 'He hecho algo mal en el testamento, he favorecido más a unos que a otros'. Pero ella lo hizo y no lo rectificó". Y a raíz de esto, Rosario Mohedano confirmaba en plató que "son heridas que no se cierran", aunque ella es de otra manera: "Me aparto de la gente que no quiere que esté en su vida y me concentro en los que si que quieren que esté, tengo un marido, tres hijos, me encantaría que mis padres sellaran esas heridas y se concentraran en sus nietos y su familia, que dejaran todo lo demás a atrás. Lo pasado, pisado, eso por desgracia no se va a arreglar nunca. A mí me duele, aunque cada vez menos. Yo no le deseo ningún mal a ninguno de los míos y eso incluye a mi prima Rocío". Jorge Javier y Rosario debate en plató La que confesaba si cree que podría tener una acercamiento con ella: "Me apartó de su vida porque yo soy muy clara y cuando le dije que estaba de acuerdo en algunas cosas, pero no en cómo se estaba portando con sus hijos, ahí me apartó de su vida, tampoco puedo hacer mucho más que querer a esos niños que se han quedado sin madre".

Algo que hacía que Jorge Javier Vázquez comenzase a hablar: "Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años es que yo ya..., y probablemente lo haya hecho en algunos programas, porque hemos cometido muchísimo errores". Momento en el que Rosario no le dejaba terminar y apuntaba que "con ella también" se han cometido estos errores de lo que hablaba el presentador, lo que hacía que este frenase su reflexión para decir algo: "Han sido 15 años de trabajo en 'Sálvame' y estoy orgullosísimo, cada vez más, porque a parte de los errores, son muchísimos más los aciertos que hemos tenido, lo innovadores y transgresores y estoy orgullosísimo de haber formado parte de la historia de un programa que ha marcado de televisión de este país".