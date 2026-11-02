Las últimas nominaciones de 'Supervivientes All Stars' nos dicen claramente lo complicado que supone muchas veces -además de lo importante que es- tomar ciertas decisiones a estas alturas de concurso.
Y es que Víctor Janeiro, como líder del grupo, ha tenido que tomar una doble decisión tras un triple empate, después de 'salir a la palestra' un señalado por todos y configurándose, así, una nueva lista definitiva de nominados formada por tres concursantes.
Asraf Beno: voy a nominar a Rosa porque no me gusta su actitud desde el principio del concurso. A veces me da una de cal y otra de arena. A veces me alaga, pero tiene cosas que no me gusta. Esta semana ha habido comentarios que ha hecho sobre Yola que no me han gustado.
Omar Sánchez: en este caso, voy a nominar a Yola. Sinceramente no me llevo tan bien. Me ha nominado y no me aporta tanto en esta experiencia.
Rosa Benito: nomino a Asraf, porque no quiero tocar ni a las chicas ni a nadie. Es lo que voy a hacer.
Yola Berrocal: voy a nominar a Omar, porque ya le nominé la otra vez. Hay algo de él que no me gusta. Llega un momento que para hacer pruebas de líder haya menos competencia. Además, hay algo en lo que no empatizamos.
Chiqui: voy a nominar a Asraf, porque no quiero tocar a ninguna de las chicas. Y a Omar tampoco ni a Víctor. Lo siento mucho por él, es con el que menos me llevo en la playa.
Tras las nominaciones, Asraf ha sido votado por dos de sus concursantes, por lo que ha sido el primer nominado de grupo. Posteriormente, se ha dado un triple empate en el segundo nominado del grupo, por lo que Víctor Janeiro, como líder -y como los cánones de 'SV All Stars' mandan- ha tenido que decir entre Omar Sánchez, Yola y Rosa cuál de ellos se unía a la lista de nominados, escogiendo a Yola Berrocal
Pero no ha sido la única decisión que ha tenido que tomar Víctor Janeiro. De nuevo, como líder de grupo, ha tenido que nominar de manera directa. "Omar es mi intocable, es como mi hermano, Y Rosa, desde el comienzo, es como mi madre y he convivido con ella. Sería ilógico. Con todo el dolor de mi corazón escojo a Chiqui. No tengo otra opción", ha apuntado el torero.
"Menuda lista. La cosa se pone difícil", ha dicho Sandra Barneda, para proceder, de nuevo, a abrir votaciones en Mediaset Infinity y poniendo, ahora sí que sí, punto y final a la gala de 'SV All Stars' de este domingo en Honduras.