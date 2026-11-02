Rosario Mohedano revive los duros años en los que recibió ataques personales y profesionales: "Tenía que romper muchas barreras para salir adelante"

Rosario Mohedano no ha podido acudir al plató de 'Supervivientes All Stars 3' debido a una gripe, pero su presencia se ha notado más que nunca, puesto que, a través de una videollamada, Sandra Barneda ha conectado con ella y la hija de Rosa Benito ha hablado sobre el momento más duro que ha vivido en el pasado, confesándose como nunca.
Todo ha venido tras unas imágenes en las que Rosa Benito, su madre, quien siempre ha defendido su profesionalidad y talento con uñas y dientes, ha acusado a una "mano negra" de querer hundir su carrera. "Aquellas personas que iban directamente a destruir su carrera", ha dicho Rosa Benito.
Unas palabras que han sido refrendadas por la propia Rosario Mohedano, asegurando que esas personas sí existieron: "Me hicieron la vida imposible. Se metieron con mi profesión y con mi forma de ser. Ante eso no puedes luchar".
Además, la hija de Rosa Benito ha contado que siempre ha dicho que "su mayor defensa es que se deja conocer": "Cuando me conoce la gente luego queda en nada. Pero tenía que romper muchas barreras para salir adelante".
En cuanto a qué han llegado a decir de ella, Rosario Mohedano ha enumerado una larga lista de cosas: "Que era mala hija, mala compañera, mala persona, que cantaba en playback y que pagaba en la calle a la gente para que entrase a verme cantar. He visto a personas pisar carteles de mi trabajo. Me imitaban soezmente y mentían sobre mi vida, mi manera de vivir y afrontar las cosas".
"Se pasaron muchísimo durante mucho tiempo. Nadie ha pasado por eso salvo yo y lo superé. Empezaron a machacarme desde los 27 años hasta los 37 años. Pero yo ya tenía bagaje, había trabajado en muchos sitios y gracias a eso me conocían muchos. Tiré hacia adelante. Eran voces que lo que querían era hacer daño", ha concluido Rosario Mohedano.
Posteriormente, tras estas desgarradoras palabras de la cantante e hija de la superviviente Rosa Benito, Terelu Campos, conocedora de esta historia de primera mano, ha sacado pecho por Rosario Mohedano, asegurando que "uno tiene derecho a ganarse la vida honradamente", recordando todo lo que ha crecido vocalmente y deshaciéndose en elogios hacia ella: "Se intentó en actuaciones de ella dejarla lo peor posible, pero Rosario tuvo la fortaleza de que si le tiraban, se levantaba".