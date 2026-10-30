Rosario Mohedano confiesa si se plantea concursar en 'Supervivientes' y se pronuncia sobre la decisión de Rosa Benito acerca de su futuro en televisión

Rosa Benito quiere que su hija, Rosario Mohedano, vaya a visitarla a Honduras para poder leer juntas la carta que escribió antes de iniciar su andadura en ' Supervivientes All Stars 2026 '. "Por eso me encantaría llegar a la final", le ha confesado a sus compañeros. Su hija ha visto ese vídeo desde plató y Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si estaría dispuesta a cumplir el deseo de su madre.

"Yo por mi madre por supuesto que iría", ha respondido Rosario y el presentador le ha dicho que sería "brutal" verla en los Cayos Cochinos, momento en el que le ha planteado una segunda pregunta y es que si se plantea participar en la próxima edición de 'Supervivientes'. "Me lo voy a pensar", ha sido su contestación, que ha provocado los aplausos del público y los colaboradores presentes en plató.

Ha explicado que considera que la gente de su familia que ha participado en el reality lo ha hecho muy bien y ha confesado que no sabe qué tipo de concursante sería ella, aunque ha añadido que le gustaría poder vivir la experiencia: "Yo quiero verme en situaciones y creo que si habéis visto a mi madre desquiciada yo creo que yo estaría llorando cada 2x3".

¿Qué opina de que su madre quiera dejar la televisión?

Rosario se plantea dar un paso más y pasar de defensora a concursante mientras que su madre baraja dar el paso hacia atrás y dejar la televisión cuando finalice su participación en 'Supervivientes All Stars 2026'. Así se lo ha confesado a Chiqui en una noche de insomnio en la que han intercambiado muchas confidencias.

Le ha explicado a su compañera que fue muy feliz en 'Supervivientes 2011' y que le parece un buen punto final terminar su experiencia televisiva con un reality en el que también lo está siendo; aunque Chiqui le ha dicho que no sea tajante, que puede cambiar de opinión.