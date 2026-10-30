Unas nuevas nominaciones han llegado durante la gala de 'Supervivientes All Stars' en las que los familiares han tenido mucho que decir, algo de lo que los concursantes no tienen ni idea.
"Los familiares van a nominar desde el plató, en Honduras no les van a salir las cuentas en las que salir nominado importa más que nunca, ya no valen las estrategias", explicaba Jorge Javier Vázquez antes de arrancar las nominaciones, pero antes llegaba uno de los juegos más icónicos del programa, 'el duelo al sol' entre Yola Berrocal y Víctor Janeiro.
Ambos concursantes se han enfrentado en este duelo con el ansiado collar de líder después de haberse clasificado en un duro juego prelíder. Los dos concursantes lo han dado todo, pero ha sido Yola Berrocal la que ha aguantado más sobre la estructura y, por tanto, se ha convertido en la líder de esta semana, lo que implica la inmunidad y el poder de la nominación directa. Y con esto han comenzado las nominaciones de los familiares desde el plató.
Rosario Mohedano, hija de Rosa Benito: nomino a Asraf porque voy a votar lo que creo que votaría mi madre, tiene allí a gente que quiere y es con el que ha tenido algún que otro problema.
Isa Pantoja, mujer de Asraf Beno: tenía muchas ganas de poder nominar a Rosa, es la persona con la que Asraf ha tenido más problemas en la convivencia, tengo ganas de si el público quiere seguir viendo a Rosa porque todavía no ha salido a la palestra y porque no se me olvidan las formas tan feas que ha tenido de dirigirse a Asraf.
Dámaso Angulo, amigo de Chiqui: no me gusta Ivana y voy a nominarla.
Sol Macaluso, amiga de Ivana Icardi: nomino a Omar porque es con el que más conflicto ha tenido Ivana.
Mica, abuela de Omar Sánchez: nomino a Ivana porque es que peor le ha hecho pasar la convivencia en la isla.
Beatriz Trapote: voy a nominar a Asraf porque iba a nominar a Yola, pero creo que también Víctor, por ser consecuente, es a quien nominaría por las discusiones que han tenido.
Viviéndose un momento de tensión entre Beatriz y María Jesús Ruiz ante sus apuntes: "Ella es la apuntadora, los familiares tenemos derecho a opinar, es mi momento y quiero explicarme".
Innocence, amiga de Yola Berrocal: esto es un concurso, no es nada personal y lo que pasa esta noche queda aquí, nomino a Chiqui.
Rosa Benito: nomino a Asraf.
Asraf Beno: voy a nominar a Víctor porque creía que ya estaban suaves las cosas, pero veo que no.
Chiqui: Cada vez esto es más difícil, me da mucha pena, siento tener que nominar a Asraf, no quiero tocar a ninguna mujer y es con el que menos afinidad tengo.
Ivana Icardi: nomino a Omar otra vez porque sí, estamos mejor, pero bueno.
Omar Sánchez: nomino a Ivana.
Víctor Janeiro: mi nominación es Asraf porque nunca te deja expresarte ni opinar, alza la voz y creo que esa es su táctica y yo no puedo.
Tras los votos de los concursantes, los nominados por el grupo son Asraf Beno e Ivana Icardi. Cuando Jorge Javier Vázquez mencionaba el nombre de ellos como uno de los nominados había compañeros que no podían evitar mostrar sorpresa.
Y, como líder, Yola Berrocal ha decidido nominar de forma directa a Omar Sánchez dando sus motivos: “A pesar de las discusiones quiero cuidar a las mujeres, ya le nominé la semana pasada, es lo más justo".
"No le ha sentado muy bien a Omar", apuntaba Jorge Javier, ella se explicaba: "Ahora me llevo muy bien con Víctor, a las niñas no las quiero tocar y a Asraf nunca le hubiera nominado, Omar es lo que más siento". Y el aludido quería decir algo: "Es su opinión, la respetaré y espero salvarme una semana más".
Por tanto, los nominados de esta semana son Asraf Beno, Ivana Icardi y Omar Sánchez: puedes votar para salvar a tu favorito a través de la app de Mediaset Infinity, de manera gratuita!
Y ellos no lo saben, pero uno de ellos será expulsado esta domingo en una gala especial de 'Conexión Honduras' con expulsión, juego de líder y nuevas nominaciones: a las 22:00h con Sandra Barneda, en Telecinco.