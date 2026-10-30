Este jueves ha tenido lugar una nueva expulsión en 'Supervivientes All Stars' entre Arkano y Omar Sánchez y la marcha de uno de ellos ha causado enorme shock en una concursante. Y no solo eso: el expulsado nos ha deleitado -en lo que ha sido una de sus últimas intervenciones del reality de Telecinco- haciendo lo que mejor sabe hacer.

Antes de nada, hay que recordar que este martes, Asraf se salvó y consiguió librarse de la expulsión, dejándolo todo en un duelo definitivo entre Arkano y Omar Sánchez. Duelo que ha quedado resuelto este martes, desde el momento en el que Jorge Javier se ha puesto en pie, muy "nervioso", y ha conectado con María Lamela y con los dos nominados.

"Estoy muy nerviosa", ha dicho la presentadora desde Honduras, mientras que Jorge Javier aseguraba no tener ni idea de quién se salvaba y quién no. Finalmente, el presentador de 'Supervivientes' ha pronunciado la mítica frase: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea... ¡Omar!".

La reacción de Omar Sánchez al salvarse

La alegría de este ha sido total, en contraste con la tristeza de Arkano, que rápidamente ha mirado a Omar y se ha puesto a aplaudir muy alegre por la decisión del público y demostrando gran deportividad, además de darle un sentido abrazo.

Omar ha dado las gracias a todos, a la audiencia y a sus seres queridos, mientras Arkano se ha despedido de todos sus ya excompañeros. Un Arkano que se ha ido directo hacia María Lamela junto a su saco para también despedirse de ella: "Cómo vamos a echar de menos esa capacidad que tienes siempre de sorprendernos".