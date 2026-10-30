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Supervivientes All Stars 30 octubre 2026

Beatriz Trapote desvela lo que le ha dicho Jesulín de Ubrique sobre cómo está viendo a Víctor Janeiro en Honduras: "Esas han sido sus palabras"

Jorge Javier Vázquez ha preguntado a Beatriz Trapote por lo que piensa la familia de Víctor Janeiro sobre su concurso, después de que el concursante haya hecho un repaso de lo que ha vivido desde que llegó a Honduras
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En la gala de 'Supervivientes All Stars', Beatriz Trapote ha reaccionado a las palabras de su marido, Víctor Janeiro, sobre cómo cree que está haciendo su concurso en Honduras y ha respondido a cómo le está viendo también su familia.

"Mi familia, mi mujer, la gente que me conoce sabe la persona que soy, incluso se van a sorprender porque es el único reality en el que he dado mi opinión o que he hablado de más. Lo he dado todo, he sabido convivir y me he llevado bien con todos", han sido algunas de las palabras que ha dicho Víctor Janeiro a Yola Berrocal, dejando claro que está muy orgulloso del tiempo que lleva en Honduras.

Lo que piensa la familia de Víctor Janeiro sobre su concurso

Beatriz Trapote, que escuchaba muy atenta sus palabras, aseguraba estar de acuerdo con esto: "Yo estoy más orgullosa". Y respondía a la pregunta de Jorge Javier Vázquez sobre si Jesulín de Ubrique está orgulloso también del concurso de su hermano y ella iba más allá: "Jesulín, María José, Juls, Carmen Bazán, Umberto y Mamen, toda la familia Ambiciones al completo, muy orgullosos".

La que aseguraba que ha tenido una conversación con Jesulín sobre esto y daba algunos detalles de lo que le ha dicho: "Que lo está haciendo muy bien y que si ha ganado dos realitys no hay dos sin tres, es lo que dice él, palabras de Jesulín de Ubrique".

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