En la gala de 'Supervivientes All Stars', Beatriz Trapote ha reaccionado a las palabras de su marido, Víctor Janeiro, sobre cómo cree que está haciendo su concurso en Honduras y ha respondido a cómo le está viendo también su familia.

"Mi familia, mi mujer, la gente que me conoce sabe la persona que soy, incluso se van a sorprender porque es el único reality en el que he dado mi opinión o que he hablado de más. Lo he dado todo, he sabido convivir y me he llevado bien con todos", han sido algunas de las palabras que ha dicho Víctor Janeiro a Yola Berrocal, dejando claro que está muy orgulloso del tiempo que lleva en Honduras.