En la gala de 'Supervivientes All Stars', Beatriz Trapote ha reaccionado a las palabras de su marido, Víctor Janeiro, sobre cómo cree que está haciendo su concurso en Honduras y ha respondido a cómo le está viendo también su familia.
"Mi familia, mi mujer, la gente que me conoce sabe la persona que soy, incluso se van a sorprender porque es el único reality en el que he dado mi opinión o que he hablado de más. Lo he dado todo, he sabido convivir y me he llevado bien con todos", han sido algunas de las palabras que ha dicho Víctor Janeiro a Yola Berrocal, dejando claro que está muy orgulloso del tiempo que lleva en Honduras.
Beatriz Trapote, que escuchaba muy atenta sus palabras, aseguraba estar de acuerdo con esto: "Yo estoy más orgullosa". Y respondía a la pregunta de Jorge Javier Vázquez sobre si Jesulín de Ubrique está orgulloso también del concurso de su hermano y ella iba más allá: "Jesulín, María José, Juls, Carmen Bazán, Umberto y Mamen, toda la familia Ambiciones al completo, muy orgullosos".
La que aseguraba que ha tenido una conversación con Jesulín sobre esto y daba algunos detalles de lo que le ha dicho: "Que lo está haciendo muy bien y que si ha ganado dos realitys no hay dos sin tres, es lo que dice él, palabras de Jesulín de Ubrique".